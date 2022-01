Le Congrès a tenté de blesser physiquement le Premier ministre Modi, les rejets des gens l’ont conduit à la folie: BJP

La visite de Modi au Pendjab a été écourtée car il a été bloqué sur un survol pendant 20 minutes en raison d’un blocus par des manifestants.



Le BJP a lancé mercredi une attaque tous azimuts contre le Congrès à propos de la violation de la sécurité du Premier ministre Narendra Modi au Pendjab, alléguant qu’il voulait lui nuire physiquement alors que les défaites répétées aux élections ont entraîné le parti sur la voie de la « folie ».

Les principaux dirigeants du BJP, dont le ministre de l’Intérieur Amit Shah et le président du parti JP Nadda, se sont déchaînés contre le Congrès, qui est au pouvoir dans l’État, à propos de l’incident.

Nadda a accusé le Congrès d’avoir tenté « toutes les astuces possibles pour saborder » les programmes de Modi, y compris un rassemblement, dans l’État. Le ministre de l’Union Smriti Irani a demandé si les dirigeants du Congrès étaient « heureux que le Premier ministre soit au seuil de la mort ».

Frapper le gouvernement de l’État après l’annulation du rassemblement de Modi et l’interruption d’un autre programme alors que des manifestants bloquaient son itinéraire en violation du protocole de sécurité, Nadda a déclaré que ce qui est extrêmement inquiétant, c’est que l’incident était également un grand manquement à la sécurité.

Dans ses tweets, a déclaré Shah, ce qui a été observé dans l’État est « fait par le Congrès » et une bande-annonce de la façon dont ce parti pense et fonctionne.

« Les rejets répétés du peuple l’ont conduit sur le chemin de la folie. Les plus hauts échelons du Congrès doivent s’excuser auprès du peuple indien pour ce qu’il a fait », a-t-il déclaré.

Notant que son ministère a demandé un rapport détaillé sur la violation de la sécurité au Pendjab, Shah a déclaré qu’un tel manquement aux procédures de sécurité lors de la visite du Premier ministre est totalement inacceptable et que la responsabilité sera fixée.

S’adressant à une conférence de presse à Delhi, le ministre de l’Union Smriti Irani a fustigé le Congrès, alléguant que les instruments politiques plantés avaient reçu le patronage politique du gouvernement du parti au Pendjab pour violer la sécurité de Modi.

« Jamais auparavant dans l’histoire de notre pays un gouvernement d’État n’avait sciemment construit un scénario où le Premier ministre du pays serait mis en danger », a-t-elle déclaré.

« Le Congrès a échoué dans ses intentions meurtrières sur la terre sainte du Pendjab… Les dirigeants du Congrès ont exprimé leur joie face à la violation de la sécurité du Premier ministre. Étaient-ils heureux que le Premier ministre Modi soit sur le point de mourir ? » Irani a posé.

S’en prenant au gouvernement du Pendjab, elle a allégué que des fonctionnaires de police avaient « reçu l’ordre de porter atteinte à la sécurité du Premier ministre et de lui causer des dommages physiques ».

Dans une série de tweets, Nadda a cherché à mettre le gouvernement de l’État au banc des accusés pour ses prétendues défaillances.

« Les manifestants ont eu accès à la route du Premier ministre tandis que le Punjab CS (secrétaire en chef) et la DGP ont assuré à SPG que la route était libre. Pour aggraver les choses, le ministre en chef Charanjit Singh Channi a refusé de téléphoner pour aborder le problème ou le résoudre. Les tactiques utilisées par le gouvernement du Congrès au Pendjab feraient de la peine à quiconque croit aux principes démocratiques », a-t-il déclaré.

Nadda a allégué que la police de l’État avait reçu pour instruction d’empêcher les gens d’assister au rassemblement de Modi et qu’un grand nombre de bus étaient bloqués en raison de la brutalité de la police de connivence avec les manifestants.

Ce faisant, ils n’ont pas pris la peine que le Premier ministre rende hommage à Bhagat Singh et à d’autres combattants de la liberté et pose la première pierre de travaux de développement clés, a déclaré le chef du BJP.

« Par leurs singeries bon marché, le gouvernement du Congrès du Pendjab a montré qu’il est anti-développement et qu’il n’a aucun respect pour les combattants de la liberté », a-t-il déclaré, affirmant que cela avait été fait alors que le parti au pouvoir dans l’État craignait une défaite retentissante à la prochaine Assemblée. les sondages.

« Il est triste que la visite du Premier ministre pour lancer des projets de développement d’une valeur de milliers de crores pour le Pendjab ait été perturbée. Mais nous ne laisserons pas une mentalité aussi bon marché entraver les progrès du Pendjab et continuerons les efforts pour le développement du Pendjab », a déclaré Nadda.

Le ministre en chef Channi a exprimé mercredi ses regrets après que le Premier ministre Narendra Modi ait dû écourter sa visite dans l’État, mais a affirmé qu’il n’y avait pas eu de faille de sécurité.

Le secrétaire général du Congrès et porte-parole en chef Randeep Surjewala a déclaré que Nadda devrait cesser de se livrer au jeu du blâme et que le BJP devrait plutôt introspecter son attitude « anti-agriculteur ». Il a allégué que le manque de foule au rassemblement de Modi était un facteur ayant poussé le Premier ministre à avoir annulé son voyage.

Le secrétaire général national du BJP, Tarun Chugh, originaire du Pendjab, a déclaré que ce qui s’était passé dans l’État était une honte pour le gouvernement Channi.

Il a allégué que Channi et le chef du Congrès du Pendjab, Navjot Sidhu, s’étaient alliés à des forces subversives et antinationales pour déjouer le droit démocratique du Premier ministre et du BJP de prendre la parole lors de réunions publiques.

Le ministre de l’Union Piyush Goyal a déclaré : « Il est honteux que tout cela se soit produit sous le nez du gouvernement de l’État qui a intentionnellement baissé la garde. « Il y a clairement une main intentionnelle du Congrès derrière cet incident, les hauts dirigeants du parti comme Rahul et Sonia Gandhi ne condamnant pas la violation de la sécurité », a-t-il allégué.

Le député du Pendjab Som Prakash a déclaré : « Le Congrès est tellement haineux envers Modi qu’il a joué avec sa sécurité. En fait, il joue avec la sécurité nationale. Le secrétaire général (organisation) du BJP, BL Santhosh, a déclaré : « La politisation de l’administration et de la police atteint un nouveau creux sous le Congrès au Pendjab aujourd’hui. Après l’Urgence de 1975, elle a commis aujourd’hui la deuxième grave erreur. La sécurité de l’honorable PM a été compromise. Le Congrès et les dirigeants paieront beaucoup pour cela dans les jours à venir. »

