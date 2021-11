Le Congrès accuse le ministre de Goa d’exploitation sexuelle ; Le BJP dit que les accusations sont motivées par des considérations politiques

Les allégations ont été faites par le président du comité du Congrès de Goa Pradesh, Girish Chodankar.

Le Congrès de Goa a allégué aujourd’hui qu’un ministre du cabinet du ministre en chef Pramod Sawant avait abusé de son bureau pour exploiter sexuellement une femme. Les allégations ont été faites par le président du comité du Congrès de Goa Pradesh, Girish Chodankar, qui a déclaré qu’il avait reçu des preuves sous forme de conversations vidéo, audio et WhatsApp pour prouver l’implication du ministre dans le scandale sexuel.

Chodankar a déclaré que c’était par décence qu’il n’avait pas révélé le nom du ministre. « Nous donnons au gouvernement 15 jours pour prendre des mesures contre le ministre. Il devrait être licencié et condamné pour cette infraction. La balle est désormais dans le camp du Dr Pramod Sawant », a-t-il déclaré.

Le chef du Congrès de Goa a affirmé que CM Sawant était au courant de l’incident, avait ces vidéos et essayait de protéger le ministre. « Le ministre aurait dû être invité à démissionner et s’il ne l’a pas fait, il aurait dû être limogé mais le CM n’a rien fait », a déclaré l’Indian Express citant Chodankar.

Il a affirmé que le ministre pouvait être vu dans une position compromettante dans la vidéo et que le langage utilisé par lui contre les femmes était également répréhensible.

Cependant, le BJP de Goa a réfuté l’allégation et affirmé qu’aucune plainte pour exploitation sexuelle n’avait été enregistrée contre un ministre. Le président du BJP de Goa, Sadanand Tanavade, a déclaré que les allégations étaient motivées par des considérations politiques et qu’elles étaient formulées en vue des prochaines élections législatives dans l’État. Tanavade a déclaré que les allégations ne devraient pas être faites sans aucune preuve. « Il y a 12 ministres dont le CM. De qui devons-nous douter ? Même le CM n’en sait rien », a déclaré le chef du BJP de l’État.

Il a dit que soit les allégations sont sans fondement, soit le Congrès devrait nommer le ministre.

