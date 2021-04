Légal & Réglementation

Le Congrès adopte un projet de loi qui apporterait une clarté réglementaire sur les crypto-monnaies

La Chambre des représentants des États-Unis a adopté un projet de loi visant à clarifier la réglementation du Bitcoin.

Le projet de loi intitulé «La loi sur l’élimination des obstacles à l’innovation de 2021» a été présenté pour la première fois au Comité des services financiers en mars par le membre de rang Patrick McHenry (R-NC).

Les États-Unis s’efforcent de rendre les réglementations cryptographiques plus claires

Le projet de loi, l’un des six projets de loi bipartites relatifs aux services financiers adoptés par la Chambre mardi, avec la législation parrainée par McHenry, verrait les régulateurs financiers américains travailler ensemble sur les règles relatives aux actifs numériques.

Le devoir ou les rôles d’agences telles que la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dans le contrôle des crypto-monnaies dans le pays seraient décrits dans le projet de loi.

Le projet de loi répondrait également aux questions et aux idées fausses concernant les crypto-monnaies, les valeurs mobilières et d’autres problèmes convaincants.

Tout en prenant la parole sur la Loi sur l’élimination des obstacles à l’innovation, McHenry a déclaré qu’un groupe de travail serait composé d’employés de la SEC et de la CFTC.

Le groupe comprendrait également des entreprises FinTech travaillant dans le domaine des actifs numériques, des entreprises financières supervisées par l’une ou l’autre des agences, des chercheurs universitaires, des groupes de surveillance des investisseurs et des petites et moyennes entreprises. McHenry a déclaré dans le communiqué de presse,

“[This bill] demande à la Securities and Exchange Commission et à la Commodity Futures Trading Commission de créer un groupe de travail axé sur les actifs numériques. C’est la première étape pour ouvrir le dialogue entre nos régulateurs et les acteurs du marché et passer à la clarté nécessaire. »

Aux termes du projet de loi, le Congrès disposerait de 90 jours pour constituer le groupe de travail parmi les participants. Une fois constitué, le groupe aurait un an pour publier un rapport analysant le climat réglementaire actuel de la crypto.

Les travaux du groupe se concentreraient également sur des questions telles que la garde cryptographique, la cybersécurité, la gestion des clés privées et les problèmes de protection des investisseurs.

Réglementations américaines peu claires sur la cryptographie

Dans le passé, les États-Unis ont été accusés d’avoir des réglementations peu claires concernant les crypto-monnaies.

Les entreprises de cryptographie ont été les destinataires. Prenons, par exemple, le procès en cours de la SEC contre la société de blockchain Ripple Labs.

La SEC a poursuivi Ripple pour l’émission de XRP, que l’agence prétend être une marchandise, tandis que le régulateur affirme qu’il s’agit de titres.

En décembre 2020, l’agence a allégué que Ripple avait mené des offres de sécurité non enregistrées pour plus d’un milliard de dollars entre 2013 et 2017.

Le mois dernier, Brad Garlinghouse a critiqué les États-Unis pour ne pas avoir clarifié leurs réglementations en matière de cryptographie. Il a fait valoir que les États-Unis étaient à la traîne par rapport à d’autres pays comme le Royaume-Uni, le Japon et la Suisse en matière de réglementation de la crypto-monnaie en raison de l’incertitude réglementaire.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.