Le Congrès américain présente 18 projets de loi cryptographiques

Les réglementations dans le monde pour les crypto-monnaies continuent d’apparaître. Les cas qui ont le plus choqué les utilisateurs de crypto à ce jour sont ceux de l’UE et de la Chine. Cependant, les États-Unis se sont taillé une place sur la liste des préoccupations des utilisateurs de crypto. Et maintenant que le Congrès débat de 18 projets de loi cryptographiques, les inquiétudes continueront de croître.

Bien qu’aux États-Unis, il n’y ait pas de législation fédérale qui réglemente les crypto-monnaies, certains États ont des réglementations locales. De même, la FTC travaille dur sur de nouvelles réglementations pour les crypto-monnaies et 42 des 50 États les ont réglementées.

C’est pourquoi il n’est pas surprenant que maintenant le Congrès américain concentre autant d’efforts sur le maintien de ces réglementations, dans ses projets de loi. Cependant, tous les membres du Congrès ne sont pas d’accord avec cette détermination de certains membres.

Le Congrès continue de présenter des projets de loi sur les actifs numériques, où sont les autres éléments de l’économie ?

L’ancien régulateur de la FDIC, Jason Brett, affirme que les législateurs américains se sont éloignés des pièces stables privées. Ceci pour se concentrer sur la réglementation des actifs numériques décentralisés cette année. Et maintenant, avec le dernier rapport du Congrès, comptant 18 factures sur les actifs cryptographiques et numériques, cela montre que, peut-être, l’intérêt des politiciens ne semble pas vouloir s’éloigner de ces réglementations.

De plus, selon une analyse publiée dimanche par l’ancien régulateur de la Federal Deposit Insurance Corporation, Jason Brett, l’actuel 117e Congrès a rompu avec sa trajectoire précédente. Ceci en se concentrant sur la réglementation des actifs décentralisés plutôt que sur les pièces stables privées, comme le projet Diem de Facebook, anciennement appelé Libra.

Il est important de savoir qu’en juillet, le Congrès a présenté la loi sur la structure du marché des actifs numériques et la protection des investisseurs. Ceci dans le but de créer des définitions juridiques distinctes pour les actifs numériques et les valeurs des actifs numériques.

Enfin, bien que le projet de loi soit loin d’être approuvé par le Congrès, la législation se concentre sur l’exigence que les valeurs des actifs numériques soient sous la juridiction de la Securities and Exchange Commission. Ceci alors que la Commodity Futures Trading Commission aurait également le pouvoir de réglementer les actifs numériques et les crypto-monnaies.

Le Congrès n’abandonne pas tant qu’il n’a pas atteint son objectif de contrôler la cryptographie

Brett affirme que l’Innovation Barriers Removal Act a fait le plus de progrès depuis son introduction en mars. Cette loi vise à créer un groupe de travail paritaire. Ce qui facilite la collaboration entre la SEC et la CFTC dans la régulation des secteurs Blockchain et crypto.

Il convient de mentionner que cette législation est approuvée par la Chambre des représentants et attend maintenant l’approbation du Sénat, selon le rapport. Cependant, toutes les factures d’actifs numériques et de crypto-monnaie du Congrès n’ont pas été bien reçues par l’industrie. Cela est démontré par les amendements de dernière minute apportés à l’accord en juillet.

De plus, le projet de loi ira désormais à la Chambre des représentants. Où il ne sera probablement mis aux voix que plus tard cette année. Ainsi, le représentant Tom Emmer a été parmi les plus actifs dans l’espace des actifs numériques et sa réglementation. Ayant présenté trois projets de loi cette année.

Pour sa part, les propositions d’Emmer comprenaient le Blockchain Regulatory Certainty Act. Ce qui constituerait un refuge contre l’octroi de licences et l’enregistrement des transmetteurs d’argent. Ceci pour les fournisseurs de services Blockchain qui n’ont aucun contrôle sur les jetons.

Quel sera l’avenir des lois sur les crypto-monnaies ?

L’intérêt croissant des grandes entreprises peut être l’un des facteurs clés conduisant au développement des crypto-monnaies et également à la réglementation de la crypto. Bien que la législation sur les crypto-monnaies en soit encore à ses débuts, des progrès importants ont été réalisés ces dernières années. Mais la régulation a aussi eu cette avance.

Depuis, avec la croissance et l’adoption rapides des crypto-monnaies, les gouvernements mondiaux doivent créer plus de factures sur la crypto. Ceci afin de pouvoir intégrer DeFi et crypto-monnaies de manière plus structurée, sans altérer le rythme de l’économie traditionnelle.

Cependant, ce n’est qu’une question de temps pour que les systèmes de paiement en bloc remplacent les systèmes bancaires classiques, malgré toute la réglementation. Il y aura également différents types de projets de crypto-monnaie (échanges électroniques, Internet des objets, etc.). Les crypto-monnaies ne seront plus fantastiques et ne seront également plus associées à la fraude et aux pyramides.

Enfin, cela nous amène à poser la question suivante : dans quelle mesure les réglementations crypto seront-elles atteintes par les gouvernements ?

