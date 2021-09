Le Congrès américain votera cette semaine sur un projet de loi controversé sur les infrastructures

in

Le projet de loi bipartite de 1 000 milliards de dollars sur les infrastructures sera mis aux voix le 30 septembre et le président de la Chambre est convaincu qu’il sera adopté.

Dans une lettre publiée par son bureau dimanche, Pelosi a déclaré qu’il y aurait 4 jours de débat avant que la législation, qui aidera à financer des projets de routes, de ponts, d’aéroports, d’écoles et d’autres projets de construction, ne soit votée, selon ..

« Demain, le 27 septembre, nous commencerons le débat sur le cadre d’infrastructure bipartite sur le parquet de la Chambre et nous voterons sur celui-ci le jeudi 30 septembre, jour de l’expiration de l’autorisation de transport de surface. »

Implications cryptographiques

Une partie du projet de loi comprend une disposition exigeant une déclaration fiscale obligatoire pour toute entité faiblement liée à l’industrie de la cryptographie.

Le projet de loi a été adopté par la Chambre début août en utilisant le mot « courtier » pour décrire les organisations et les entreprises telles que les développeurs de logiciels, les validateurs de nœuds, les jalonneurs, les mineurs, les fabricants de matériel informatique et les fournisseurs de portefeuilles.

S’il est adopté avec le libellé inchangé, ces entités seraient obligées de déclarer les transactions à l’Internal Revenue Service, qui vise à étendre la taxation de la cryptographie pour générer 28 milliards de dollars de revenus supplémentaires.

Plusieurs sénateurs, législateurs et représentants, dont Anna Eshoo, Cynthia Lummis, Ron Wyden et Pat Toomey, ont fait pression sur House, arguant que la terminologie est trop large et pourrait étouffer l’innovation.

Dans une lettre à Pelosi le 12 août, la représentante démocrate Anna Eshoo a déclaré : « Dans le système décentralisé de crypto-monnaies, ces personnes et entités ne savent pas qui sont les acheteurs et les vendeurs et seraient incapables de se conformer aux exigences des courtiers.

Il pourrait y avoir un impact de grande envergure sur l’industrie américaine de la cryptographie et l’innovation future de la blockchain si ce projet de loi était adopté, obligeant les développeurs tiers à faire rapport à l’IRS.

Un autre retard possible

Cependant, le projet de loi pourrait être encore retardé, car certains législateurs insistent sur le fait qu’il devrait être retenu jusqu’à ce qu’une mesure plus importante soit prête. Un projet de loi de suivi de 3,5 billions de dollars sur la protection sociale et le climat est également prévu pour discussion et vote.

Le Trésor américain est à court d’argent à la suite des mesures de relance sans précédent en cas de pandémie, et le gouvernement pourrait être confronté à un défaut si le Congrès n’agit pas.

Pour cette raison, il est probable que le projet de loi sera adopté indépendamment de tout impact négatif sur l’industrie de la cryptographie ou de l’exode potentiel des entreprises technologiques des États-Unis.

