Le Congrès approuve la loi sur les déchets, qui comprend le système de « retour du casque »

23/12/2021

Le à 16:34 CET

Joan Lluís Ferrer

Le Congrès des députés a approuvé ce jeudi la loi sur les déchets, qui comprend le récupération du système de retour des conteneurs, qui est le système alternatif aux conteneurs colorés, jugé inefficace pour le recyclage. Le texte n’attend que l’approbation du Sénat pour être publié au BOE et entrer en vigueur.

De cette manière, une étape clé est franchie pour que l’Espagne retrouve la pratique du « retour du casque » dans les magasins et les supermarchés, évitant ainsi chaque jour 35 millions de canettes, bouteilles et cartons sont perdus et contaminent notre environnement.

Le vote du projet de loi sur les déchets et les sols contaminés pour une économie circulaire s’est déroulé avec le consensus de 80% des représentants des chambres, notamment avec les votes favorables de PSOE, United We Can, Citizens, More Country, PNV et Teruel Existe et l’abstention de PP et BNG.

Retour de conteneurs dans un magasin | Retour

Des entités telles que l’association Retorna, qui se bat depuis des années pour mettre en œuvre le système de caution, de remboursement et de retour (SDDR), désormais approuvé, a déclaré que ce vote «consolide l’engagement de la majorité de la Chambre basse pour un avenir beaucoup plus sain, plus propre et plus durable pour tous les citoyens & rdquor ;.

« Le texte approuvé confirme la détermination du Congrès à ouvrir la porte à rapporter une bouteille d’eau en plastique, une canette de soda, une brique de jus ou une bouteille de bière en verre au magasin puis récupérer l’argent précédemment laissé en dépôt& rdquor ;, pointe Retour.

C’est une pratique qui est mise en œuvre dans plus de 40 pays et régions du monde et qui permet que plus de 90 % des contenants de boissons soient récupérés pour être réutilisés ou recyclés dans de nouveaux contenants. À titre d’exemple, en Espagne, seulement 11 % des déchets sont recyclés en de nouveaux produits, selon les données d’Eurostat.

« Dejar un depósito a la hora de comprar cualquier producto y que nos devuelvan esa fianza cuando se acabe su vida útil es una práctica que debe formar parte de nuestro día a día, y no solo con los envases de bebida sino también con pilas o baterías , par exemple. C’est le seul moyen de s’assurer que ce produit n’est jamais abandonné.« , a apprécié le réalisateur de Retorna, Miquel Roset.

Maintenant, l’emballage peut être retourné au magasin | Retour

On estime que la loi sur les déchets pourrait revenir au Congrès en février pour son approbation finale, le texte a donc encore une marge d’amélioration pour consolider deux points clés autour du système de dépôt.

La première est de s’assurer partir le plus vite possible Car, sinon, l’objectif de récupération séparée des bouteilles en plastique de 70 % fixé par les directives européennes pour 2025 sera violé, une hypothèse que confirme le rapport Tragsatec commandé par le ministère de la Transition écologique à la vice-présidente Teresa Ribera.

La seconde est inclure des bouteilles en verre dans des contenants qui peuvent être retournés dans les magasins et les supermarchés, comme déjà envisagé par la loi sur le système de dépôt approuvée au Portugal.

« Le retour du casque a atteint le Congrès. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de vous rendre au magasin, a déclaré Roset.