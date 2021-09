Le Congrès approuve le Bitcoin Trust de 150 millions de dollars ⋆ Crypto new media

Le Congrès d’El Salvador a approuvé une loi pour créer un 150 millions de dollars en Bitcoin Trust dans le but de faciliter la conversion BTC/USD.

Selon les rapports, en prévision de l’adoption prévue de Bitcoin comme monnaie légale du pays le 7 septembre 2021, El Salvador se prépare en créant un fonds dédié.

La loi pour le Bitcoin Trust, adopté par 64 voix contre 14, renforce la décision du pays d’être le premier au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie légale.

Les législateurs auraient déclaré que l’argent du nouveau fonds serait redirigé à partir du budget actuel du ministère des Finances et administré par la Banque d’État de développement d’El Salvador (BANDESAL).

À cet égard, le document délivré par le Congrès décrit comme suit :

“Le but de cette loi est de soutenir financièrement les alternatives que l’État propose, sans préjudice des initiatives privées, qui permettent à l’utilisateur de faire la convertibilité automatique et instantanée du bitcoin en dollar américain.”

El Salvador et la loi Bitcoin prête à devenir une réalité

“La Ley Bitcoin’, ou la loi Bitcoin, au Salvador a placé le pays au centre du paysage cryptographique, comme dans exactement cinq jours il sera légal d’utiliser des dollars américains ou des bitcoins.

En plus du Bitcoin Trust, El Salvador a également déjà officialisé d’autres canaux pour prendre en charge la nouvelle monnaie.

La semaine dernière, en effet, Pointe Chivo ont été introduites, c’est-à-dire l’application de portefeuille officielle d’El Salvador qui permettrait aux citoyens de retirer leurs 30 premiers dollars en BTC.

Non seulement cela, sous la même marque, 200 guichets automatiques Bitcoin ont déjà été installés où BTC/USD et USD/BTC peuvent être convertis, sans commissions et 24 heures sur 24. De plus, des points d’information ont été mis en place à chaque guichet pour sensibiliser les citoyens non encore initiés au monde de la crypto.

Bitcoin : Nayib Bukele contre les opposants

Le principal partisan de Bitcoin et de son adoption officielle est le président d’El Salvador, Nayib Bukele. C’est lui qui, fin juin, a annoncé la nouvelle réalité monétaire du pays avec la coexistence du BTC et de l’USD, soulignant que le bitcoin serait toujours la monnaie légale facultative.

D’un autre côté, cependant, tout le monde ne semble pas soutenir cette idée. Une sorte de bataille entre Nayib Bukele et les adversaires sur le Bitcoin Ley est donc en cours.

Parmi les nombreux intervenants, certains comme l’agence de notation internationale, Note de Fitch, ont qualifié le choix de risqué. Selon Fitch Rating, utiliser Bitcoin pour effectuer des transactions quotidiennes augmenterait l’exposition des établissements à la volatilité du crédit.

Là encore, l’économiste local Ricardo Castañeda aurait dit que Bukele n’est pas bien conscient que le risque de faire Un responsable de Bitcoin pourrait convertir le pays en un paradis pour le blanchiment d’argent.

Si tomamos en cuenta el impulso que dará la Ley #Bitcoin, la inyección de $30 por persona en moneda deflacionaria, el fideicomiso del salario mínimo, el fideicomiso de reactivación económica y el no pago de comisiones por las remesas… Estoy seguro que la cifra será maire 😉 https://t.co/D1fMs36shG – Nayib Bukele (@nayibbukele) 1er septembre 2021

« Si l’on considère le coup de pouce que donnera le Ley Bitcoin, l’injection de 30 $ par personne en monnaie déflationniste, la confiance sur le salaire minimum, la confiance sur la réactivation économique et le non-paiement des commissions pour les envois de fonds…. Je suis sûr que le chiffre sera plus élevé.

Malgré les risques et dangers susmentionnés, Bukele semble rester ferme sur sa décision, valorisant le BTC comme la « monnaie déflationniste » et donc un facteur de croissance pour le Salvador.