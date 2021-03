Le Congrès approuvera la loi sur l’euthanasie cette semaine

Le Congrès des députés donnera ce jeudi l’approbation finale à la loi qui réglemente l’euthanasie, qui a déjà passé son traitement au Sénat et qui entrera en vigueur dans un délai de trois mois.

Après le rejet des vetos du PP et de Vox tant au Congrès qu’au Sénat, le projet de loi sur l’euthanasie présenté par le PSOE a été intégré lors de sa procédure parlementaire modifications partielles et a reçu le soutien majoritaire des groupes.

Avec son approbation par la plénière du Congrès, cette loi permettra aux personnes atteintes de maladies graves et incurables ou de conditions graves, chroniques et impossibles de demander aide médicale à mourir, un avantage que le système national de santé offrira.

Le patient doit confirmer sa volonté de mourir au moins en quatre fois tout au long du processus, contrôlé par une commission de garantie, et à tout moment vous pouvez vous retirer.

Les communautés autonomes auront une durée de trois mois depuis sa publication au Journal Officiel de l’Etat (BOE) pour créer les commissions de garantie et d’évaluation qui seront chargées de contrôler que dans chaque cas les exigences pour demander l’aide à mourir, résoudre les réclamations lorsque la prestation est refusée et vérifier plus tard que l’euthanasie a été effectuée conformément à la loi.

L’euthanasie est légale aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, au Canada et en Colombie (dans ce dernier pays par décision de la Cour constitutionnelle, mais sans que le Parlement n’ait voté de loi le réglementant).

Également dans l’État australien de Victoria, dont la loi sur l’aide à mourir prévoit que si le patient est handicapé, un médecin peut administrer le médicament, et a été approuvé en Nouvelle-Zélande, où entrera en vigueur en novembre de cette année. Le suicide assisté, dans lequel le patient prend le médicament mortel fourni par un médecin, est légal en Suisse et dans plusieurs États américains.