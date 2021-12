Le Congrès augmente les pensions des orphelins machistes

23/12/2021 à 15h55 CET

.

La session plénière de la Chambre basse étend les pensions d’orphelin également à ceux dont la mère a été assassinée par son partenaire ou ex-partenaire même si elle n’est pas le père des enfants

La majorité du Congrès a entériné ce jeudi améliorer les conditions d’accès aux pensions des orphelins de la violences sexistes et d’étendre l’aide à la fois aux enfants dont la mère a été assassinée par leur partenaire ou ex-partenaire même s’il ne s’agit pas du père des enfants, ainsi qu’à ceux qui sont adoptés.

Avec 292 voix pour, 49 abstentions et aucune voix contre, le projet de loi organique pour l’amélioration de la la protection des orphelins victimes de violences de genre présenté par le PSOE est allé de l’avant et va maintenant poursuivre son processus parlementaire au Sénat.

La députée socialiste Lidia Guinart a dirigé la Plénière du Congrès l’histoire de Javier, qui en 2018 a dû s’occuper de ses neveux de 8 et 12 ans et son père parce qu’un meurtrier macho a tué sa sœur et sa mère à Vitoria. Le meurtrier, depuis la prison, a vendu son appartement afin que les enfants ne puissent recevoir aucun héritage qui soulagerait leur situation économique.

« Javier dit que les meurtres sexistes sont comme une onde de choc qui balaie tout, il met fin à la vie de femmes en détruisant la vie de leurs proches, mais les plus blessés sont les orphelins, ce sont eux en grande partie oubliés par la Justice et le reste des institutions », a déploré Guinart.

Cette initiative intégrera des changements juridiques visant à améliorer la protection des orphelins mineurs contre la violence de genre, en particulier ceux qui sont en situation de vulnérabilité.

Éliminez l’incertitude

Concrètement, le texte lève les incertitudes sur les différents prononcés judiciaires relatifs à la liquidation de la société foncière commune et attribue la compétence sur ces procédures aux tribunaux pour les violences faites aux femmes, à la demande des héritiers lorsqu’il y a délit sexiste.

Pose exonérations de la taxe sur les transferts patrimoniaux onéreux et actes juridiques documentés pour le transfert de biens ou de droits au profit d’enfants, de mineurs ou de personnes handicapées soumis à l’autorité parentale, à la tutelle ou à des mesures d’accompagnement.

De plus, avec les amendements négociés entre le PSOE et les groupes United We can approuvés la semaine dernière en Commission pour l’égalité, les enfants de mères assassinées par des hommes qui étaient ou avaient été leurs partenaires mais pas leur père pourront accéder à ces aides.

Orphelins adoptés

En outre, Les orphelins adoptés pourront accéder à l’aide, par exemple, par la famille maternelle ou paternelle après le crime, car dans de nombreux cas, cette action a fait perdre aux enfants leur pension, ce qui a entraîné des problèmes économiques dans les familles vulnérables.

le PP a soutenu la proposition. « Personne ne peut se mettre en profil lorsque la vie d’un enfant est en jeu », a déclaré la députée Beatriz Álvarez, qui s’est montrée favorable à la modification de la loi 3/2019, du 1er mars, sur l’amélioration de la situation des orphelins des filles et fils de victimes de violence sexiste et d’autres formes de violence à l’égard des femmes.

s’est souvenu que les pensions d’orphelins « étaient très limitées » et parfois ils ne dépassaient pas 150 euros par mois, en plus du fait que de nombreuses demandes ont été refusées en raison du manque de contributions des mères.

Ressortissants a également soutenu le texte, bien qu’il ait présenté un amendement (qui a été rejeté) dans lequel il demandait d’étendre cette aide aux mineurs orphelins d’un père assassiné. « Si on pense à l’intérêt supérieur du mineur, on rend un mauvais service si on ne protège pas tous les mineurs », a déclaré la députée Sara Giménez, qui a demandé « de mettre de côté les préjugés » et de ne pas différencier entre première et deuxième victime.

Cet amendement a reçu le soutien de Vox, qui a assuré qu’« il est tellement fatal pour un enfant de perdre une mère en plus d’un père » et a qualifié l’initiative du PSOE (dans laquelle il a voté l’abstention) de « féministe propagande » et « moralement insoutenable » en « négligeant les besoins d’un mineur orphelin en fonction du sexe du parent assassiné ».

Je me souviens des victimes de violences sexistes

De United We Can, Laura López s’est souvenue des 42 femmes et des six mineurs assassinés jusqu’à présent cette année, ainsi que les 28 mineurs orphelins, et a soutenu l’initiative qui, selon lui, « remédie à une injustice » avec les orphelins des violences sexistes.

Aussi Joan Baldovi (Compromís) a manifesté son soutien à l’initiative, qu’il a qualifiée de « très nécessaire ». « Les orphelins mineurs sont laissés sans références et méritent toute l’attention et l’aide de l’Etat pour percevoir leur pension et accéder à l’héritage de leur mère. »

Joseba Aguirretxea, du groupe basque, a également soutenu le texte pour s’assurer que la bureaucratie n’est pas « si injuste » avec ces mineurs. De même, en faveur du projet de loi, le député de Bildu Isabel Pozueta s’est montré.