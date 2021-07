in

Le gouvernement a déclaré dans sa réponse écrite que 1 222 usines de production d’oxygène de PSA ont été sanctionnées. (PTI)

Le Congrès a critiqué aujourd’hui le Centre pour la déclaration faite à Rajya Sabha selon laquelle aucun décès dû au manque d’oxygène n’a été spécifiquement signalé par les États et les territoires de l’Union au cours de la deuxième vague de COVID-19. Le parti de l’opposition a déclaré que le gouvernement peut brouiller les données, mais il ne peut pas enlever la douleur des gens.

« Plus de 629 Indiens sont morts par manque d’oxygène dans au moins 110 hôpitaux à travers le pays. Le gouvernement peut mentir, obscurcir les données, manipuler les faits, mais il ne peut pas enlever la douleur de notre peuple. Chaque Indien sait ce qui s’est passé lors de la 2e vague, la propagande n’y changera rien », a déclaré le Congrès dans un tweet.

Plus de 629 Indiens sont morts par manque d’oxygène dans au moins 110 hôpitaux à travers le pays.

Le gouvernement peut mentir, obscurcir les données, manipuler les faits, mais il ne peut pas enlever la douleur de notre peuple. Chaque Indien sait ce qui s’est passé lors de la 2ème vague, la propagande n’y changera rien. https://t.co/fqNjpdVfi1 – Congrès (@INCIndia) 20 juillet 2021

Répondant à une question à Rajya Sabha pour savoir si un grand nombre de patients COVID-19 sont décédés en raison d’un manque d’oxygène au cours de la deuxième vague, le ministre d’État à la Santé Bharati Praveen Pawar a noté que la santé est un sujet d’État et que les États et les UT signalent régulièrement le nombre de cas et de décès au Centre.

«En conséquence, tous les États et UT signalent régulièrement les cas et les décès au ministère de la Santé de l’Union. Cependant, aucun décès dû au manque d’oxygène n’a été spécifiquement signalé par les États et les UT », a déclaré Pawar dans une réponse écrite.

Le gouvernement a toutefois noté qu’il y avait eu une augmentation sans précédent de la demande d’oxygène médical au cours de la deuxième vague et qu’elle a culminé à près de 9 000 MT contre 3095 MT lors de la première vague.

Une discussion a eu lieu aujourd’hui à Rajya Sabha sur les questions liées au COVID-19, où les partis d’opposition ont demandé au gouvernement de révéler le nombre réel de décès survenus en raison du COVID-19.

