Le Congrès conteste les ordonnances visant à prolonger le mandat des administrateurs de la CBI et de l’ED devant la Cour suprême

Randeep Surjewala a déclaré que cette décision était « directement contraire à leur fonctionnement indépendant ». (PTI)

Le secrétaire général du Congrès, Randeep Surjewala, a déposé une requête auprès de la Cour suprême contestant les ordonnances du gouvernement central prolongeant les mandats des chefs de la Direction de l’application (ED) et du Bureau central des enquêtes (CBI) de deux à cinq ans. Surjewala a déplacé le SC quelques jours après que le gouvernement central a publié l’ordonnance. Alléguant un abus de pouvoir manifeste de la part des autorités, Surjewala a demandé une mesure provisoire, affirmant que les ordonnances violent les ordonnances judiciaires rendues dans le passé pour garantir l’indépendance de ces institutions.

Surjewala a contesté l’ordonnance de la Commission centrale de vigilance (amendement), 2021, et l’ordonnance relative à l’établissement de la police spéciale (amendement) de Delhi, 2021, du 14 novembre ainsi que la notification de la Gazette du ministère du Personnel du 15 novembre modifiant les règles fondamentales qui permettent au gouvernement d’étendre les mandats des chefs ED, CBI, ainsi que des secrétaires à la défense, à l’intérieur et aux affaires étrangères.

Le secrétaire général du Congrès a affirmé que les ordonnances habilitaient le gouvernement central à accorder des « prolongations au coup par coup » d’un an chacune aux mandats des directeurs d’ED et de CBI. « Aucun critère n’est fourni à l’exception d’une vague référence à l’intérêt public et est en fait basé sur la satisfaction subjective des personnes interrogées. Cela a pour effet direct et clair d’éroder l’indépendance des organes d’enquête en question », lit-on dans la pétition de Surjewala, a rapporté PTI.

Surjewala a également allégué que la manière ad hoc et épisodique dont la prolongation du mandat sera accordée réaffirme le contrôle du gouvernement sur les agences d’enquête. Il a déclaré que cette décision était « directement contraire à leur fonctionnement indépendant ».

Rappelons que les directeurs de la CBI et de l’ED avaient un mandat fixe de deux ans chacun. Surjewala a déclaré qu’avec les nouvelles ordonnances, ils peuvent bénéficier d’une prolongation chaque année tant que la prolongation cumulative ne dépasse pas cinq ans à compter de la date initiale de nomination.

Avant la requête de Surjewala, un PIL a été déposé devant la Cour suprême le 16 novembre contestant la validité constitutionnelle des deux ordonnances. La question devrait également bouleverser la session d’hiver du Parlement.

