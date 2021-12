Le Congrès crée un mécanisme de type Rube Goldberg sur le plafond de la dette, au lieu de mettre fin à l’obstruction systématique

La Chambre et le Sénat sont dans une sorte de schéma d’attente mardi, s’apprêtant à faire beaucoup de choses pour faire face à l’échéance imminente du plafond de la dette et au grand projet de loi sur la famille et le climat du président Joe Biden, mais pas nécessairement beaucoup. La Chambre a prévu toutes sortes d’actions dans son programme de la journée, mais tout est répertorié comme « possible » – « examen possible de la loi FY22 sur l’autorisation de la défense nationale » et « examen possible de la législation relative à la limite d’endettement. » Pendant ce temps, le Sénat proposera quelques nominations, dont Jessica Rosenworcel à la FCC. Donc au moins quelque chose de critique se passe.

Les dirigeants considèrent le 15 décembre comme la date butoir pour l’augmentation ou la suspension du plafond de la dette, et semblent assez confiants de pouvoir y faire face cette semaine, bien avant la date limite. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, aimerait s’en passer dès que possible, car il a un programme chargé à essayer de conclure avant Noël. La question de savoir si les républicains aideront à cela, car il est dans leur intérêt de créer autant d’obstacles que possible pour que les démocrates atteignent l’un de leurs objectifs.

Alors que Schumer est optimiste quant aux progrès qu’il a réalisés en travaillant sur une sorte d’accord avec le chef de la minorité Mitch McConnell, comment ils y parviennent alors que pratiquement tous les républicains disent officiellement qu’ils vont aider les démocrates à payer les factures du pays. accumulés auparavant reste un mystère. Schumer a déclaré mardi matin : « Au cours des derniers jours, nous avons bien avancé sur cette question, et je suis optimiste que nous serons en mesure d’empêcher la terrible perspective d’un défaut de paiement des États-Unis sur leur dette souveraine pour la première fois de leur histoire. » McConnell a ajouté: « Le pays ne fera jamais défaut. » Il a dit ça lundi soir. «Nous avons fréquemment des drames associés à cette décision. Mais je peux vous assurer que le pays ne fera jamais défaut.

Les démocrates ont trois options pour le faire à l’étude. La première consiste à inscrire d’emblée une mesure de plafond de la dette dans le projet de loi sur la défense à la Chambre. Le problème, ce sont les chiffres des deux côtés de l’allée. La première fois que le projet de loi a été adopté à la Chambre en septembre, 38 démocrates ont voté contre parce que le projet de loi est tellement pléthorique. Il a été adopté avec les voix des républicains parce que les républicains votent toujours pour les projets de loi sur la défense, mais ils ne veulent pas aider à payer la facture du pays, et la direction républicaine de la Chambre s’y oppose officiellement.

La deuxième option est que la Chambre adopte un projet de loi autorisant le Sénat – pour une seule fois – à permettre le relèvement du plafond de la dette à la majorité simple de 51 voix. Cependant, ce projet de loi devrait faire face à une obstruction au Sénat et obtenir une majorité de 60 voix. Ainsi, pour payer les factures de la nation et empêcher l’économie mondiale d’un effondrement déclenché par la défaillance des États-Unis, les démocrates doivent obtenir l’autorisation des républicains en promulguant une loi. Et pour le moment, obtenir l’aide de 10 républicains semble discutable.

X

.@LindseyGrahamSC a rejeté un compromis potentiel diffusé par la direction qui permettrait un changement de règles pour une exception unique afin d’augmenter le plafond de la dette avec 51 voix. « Je ne pense pas qu’il y aura 10 voix républicaines pour permettre aux démocrates de relever le plafond de la dette » – Lauren Fox (@FoxReports) 7 décembre 2021

Oui, tout cela est horriblement tordu et ridicule. Il existe une troisième option—la Chambre adopterait le projet de loi sur l’autorisation de la défense sans le supplément au plafond de la dette, mais elle adopterait également une règle qui ajouterait ce projet de loi sur le processus du Sénat—le projet de loi unique sur le plafond de la dette à 51 voix—à le projet de loi sur la défense une fois qu’il a été adopté à la Chambre. Cependant, cela nécessiterait toujours 60 voix au Sénat pour avancer, de sorte qu’il pourrait potentiellement être approuvé avec seulement 51 voix.

Il existe des alternatives évidentes. Les républicains du Sénat pourraient refuser de faire obstruction au relèvement du plafond de la dette et laisser les démocrates l’adopter eux-mêmes. Ce sera de toute façon le point final : les démocrates sauveront le monde sans aucune aide des républicains. Ou, les démocrates pourraient couper à travers toutes les conneries républicaines et mettre fin à l’obstruction systématique, soit entièrement une fois pour toutes, soit avec une exception spéciale pour le plafond de la dette.

Si Schumer veut vraiment passer en revue la grande pile de priorités législatives qu’il a alignées avant Noël – autorisation de défense, Build Back Better, droits de vote, ainsi que nominations – briser l’obstruction systématique est le moyen le plus propre et le plus rapide. Mais il faut que Joe Manchin et Kyrsten Sinema voient à quel point le Sénat est ridicule en ce moment en grande partie à cause d’eux deux, et qu’ils soient d’accord.

En attendant, le rigamarole consistant à créer un processus spécial dans un projet de loi qui doit être adopté par la Chambre et obtenir 60 voix au Sénat afin que le Sénat puisse accomplir le paiement des factures avec seulement 51 voix semble être – ce sur quoi ils se sont installés. Mais seigneur sait que l’intégrité et la majesté du Sénat doivent être préservées en gardant l’obstruction systématique.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Jake Jackson sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.