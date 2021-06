Le Congrès critique le gouvernement Modi pour avoir exprimé son incapacité à indemniser les victimes de COVID-19

in

Le Congrès a critiqué le gouvernement Modi pour avoir exprimé son incapacité à indemniser les familles touchées par le COVID-19. Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a déclaré que même si l’on ne peut pas fixer un coût pour la vie de quelqu’un, la compensation n’est qu’une petite aide. « Il est impossible d’estimer le coût de la vie – la compensation gouvernementale n’est qu’une petite aide, mais le gouvernement Modi n’est pas prêt à le faire non plus. D’abord le manque de traitement dans l’épidémie de Covid, puis les fausses statistiques et maintenant la cruauté du gouvernement par rapport à ça ! dit Rahul Gandhi en hindi.

Notamment, le Centre a soumis devant la Cour suprême qu’une compensation à titre gracieux de Rs 4 lakh ne peut pas être versée aux familles de ceux qui sont décédés de COVID-19, affirmant que cela dépasse l’abordabilité fiscale. Le gouvernement Modi a affirmé que les finances des gouvernements central et des États sont mises à rude épreuve en raison de COVID-19.

Le porte-parole du Congrès Randeep Singh Surjewala a déclaré que le gouvernement Modi est ivre de pouvoir et a perdu tout sens des responsabilités envers la population. « Modi Govt, ivre de pouvoir, a perdu tout sens de l’équilibre et de la responsabilité envers les gens. Dans un affidavit à la Cour suprême, le BJP Govt affirme qu’il n’a pas d’argent pour payer même Rs 4 lakh à titre d’indemnisation à titre gracieux aux familles des victimes de COVID », a déclaré Surjewala.

Il s’est demandé si le gouvernement Modi ressentait la douleur et la souffrance du peuple ? « Modi Govt ressent-il même la douleur et la souffrance ? Pas d’argent pour dédommager les familles des victimes du #COVID19 mais Rs 20 000 CR sont dépensés pour Central Vista et un palais pour PM. Et où sont les Rs 3 89 662 CR collectés en 2020-21 sur le butin des prix du Essence-Diesel ? » dit Surjewala.

Plus tôt, le 11 juin, le Centre avait déclaré à la Cour suprême que les questions soulevées dans les plaidoyers, demandant des instructions pour une indemnisation à titre gracieux de Rs 4 000 000 aux parents de ceux qui sont morts de COVID-19, sont authentiques et sont sous considération du gouvernement.

