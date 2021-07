Le Congrès dans le déni alors que les couloirs du pouvoir bourdonnent avec un possible changement de garde à Lok Sabha

in

Selon les rapports, en supprimant Chowdhury, le Congrès veut assurer une bonne coordination au sein de la chambre basse.

Le parti du Congrès semble se préparer au Congrès de Trinamool avant la session de la mousson du Parlement, avec des cercles de pouvoir en effervescence avec un possible changement de garde au Lok Sabha. Il a été rapporté que le parti pourrait remplacer le titulaire Adhir Ranjan Chowdhury par Sonia Gandhi ou Rahul Gandhi à la tête du Congrès à la Chambre basse.

Cette décision est considérée comme un effort du Congrès pour courtiser Mamata Banerjee, car Chowdhury a fortement critiqué le TMC et ses dirigeants. Il avait violemment attaqué Banerjee lors des récentes élections législatives au Bengale occidental.

Les rapports des médias suggèrent que Rahul Gandhi est le principal candidat au poste, mais il n’a pas encore confirmé sa volonté d’accepter le poste. Alors que Sonia Gandhi et Priyanka Gandhi tiennent à persuader Rahul, Sonia pourrait assumer la responsabilité si Rahul échoue.

Adhir Ranjan Chowdhury a été fidèle à la famille Gandhi et fait partie des critiques les plus virulents du groupe G-23 de dissidents du Congrès. Le député du Bengale est également président du Comité des comptes publics.

Alors que Chowdhury a critiqué Mamata Banerjee, la direction du parti s’était largement abstenue d’attaquer Banerjee et a même salué la victoire du TMC sur le BJP.

Outre Rahul et Sonia Gandhi, d’autres noms dans la course incluent le député de Thiruvananthapuram Shashi Tharoor et le député d’Anandpur Sahib Manish Tewari.

D’un autre côté, un haut responsable du Congrès a déclaré au PTI que la nouvelle d’un changement de direction du parti au Lok Sabha était prématurée et sans fondement.

La session de mousson du Parlement devrait commencer le 19 juillet.

