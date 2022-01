Le Congrès de Trinamool fête ses 24 ans et vise la scène nationale alors que Mamata Banerjee vise l’unité de l’opposition

Né du ventre du Congrès en 1998, le TMC a vaincu le puissant Front de gauche en 2011, après deux tentatives infructueuses en 2001 et 2006.

Vingt-quatre ans après que Mamata Banerjee a formé le Congrès de Trinamool le 1er janvier 1998 pour renverser le Front de gauche du pouvoir au Bengale occidental, son parti a transcendé les frontières géographiques de l’État de l’Est et tente maintenant d’étendre son empreinte à travers le pays pour poser un défi direct au BJP lors des élections de 2024 à Lok Sabha.

Avec le Congrès en ruine, le TMC, que Banerjee a lancé après avoir quitté le Congrès, tente de s’emparer de cet espace en défiant le grand vieux parti, le qualifiant de « las de la guerre » et l’accusant de ne pas avoir réussi à lutter contre le BJP.

Dans le même temps, le parti se positionne comme le « vrai Congrès » et la seule formation à s’opposer bec et ongles au camp du safran, après sa victoire écrasante aux élections législatives de cette année au Bengale occidental malgré la campagne massive du BJP pour la renverser de Puissance.

Dans le but de projeter le ministre en chef du Bengale occidental comme le principal visage de l’opposition contre le Premier ministre Narendra Modi, le TMC est sur une overdrive de rebranding, intronisant des personnes de diverses géographies et milieux politiques, plaidant pour changer la constitution du parti, et son nom pour un pan -L’Inde lance un appel avant de se lancer dans une campagne nationale massive pour les élections de 2024 à Lok Sabha.

L’appel clair de Banerjee à l’unité de l’opposition pour retirer le BJP du pouvoir ne l’a pas empêchée d’étendre son parti de centre-gauche dans divers États. Au cours des six derniers mois, son parti a ouvert des unités à Goa, Haryana, Tripura et Meghalaya.

Le parti, qui n’avait guère d’existence significative dans le Meghalaya, est devenu le principal parti d’opposition dans l’État du nord-est après que 12 des 17 députés du Congrès dirigés par l’ancien ministre en chef Mukul Sangma ont rejoint le TMC. Dans le Tripura voisin, le parti vise à défier le BJP au pouvoir, bien que le parti du safran ait balayé les sondages civiques récemment organisés dans l’État.

Dans le cadre de sa stratégie d’expansion nationale, le TMC a intronisé le chef du Congrès du Bihar et ancien député du BJP Kirti Azad, l’ancien député JD (U) Pawan Verma, l’ancien chef du Congrès Haryana Ashok Tanwar, le militant RTI basé à Delhi Saket Gokhale, l’ancien Congrès Mahila le chef Sushmita Dev, l’ancien ministre en chef de Goa Luizinho Falerio, l’icône du tennis Leander Paes, l’ancien ministre de l’Union Babul Supriyo, entre autres.

« Le TMC veut se débarrasser de son étiquette de parti régional. Aucun de ces leaders récemment intronisés n’est un leader de masse, mais chacun a sa propre identité et sa propre force. Ces intronisations font partie de notre expansion nationale afin que nous ayons un attrait pan-indien et une vision holistique avant de formuler la stratégie de sondage Lok Sabha 2024 », a déclaré un haut dirigeant du parti à PTI.

Le parti a décidé de modifier sa constitution et d’élargir son comité central pour accueillir davantage de nouveaux intronisés issus de divers horizons.

« Le TMC subit un changement qualitatif et quantitatif sous la direction de Mamata Banerjee pour devenir la principale force d’opposition d’ici 2022. Nous serons le vrai Congrès. Il y a beaucoup de propositions qui sont en cours de discussion sur la façon d’émerger en tant que parti national. Des pourparlers sont en cours avec des alliés potentiels dans divers États opposés au BJP », a déclaré Verma à PTI.

Des sources de TMC ont déclaré que le parti souhaite créer son identité sans avoir à porter le « bagage » d’être une émanation du Congrès, et également promouvoir le « modèle de développement du Bengale » vis-à-vis du « modèle du Gujarat » présenté par le BJP avant les élections de 2014 à Lok Sabha.

« Au cours des 10 dernières années, le TMC, grâce à son mandat au gouvernement, s’est créé une niche où nos politiques de développement ont non seulement gagné une reconnaissance nationale et internationale, mais ont également été suivies par d’autres États. Nous voulons reproduire le modèle du Bengale à l’échelle nationale », a déclaré le secrétaire général du parti au Bengale occidental, Kunal Ghosh.

Le parti envisage également de changer son nom officiel de All India Trinamool Congress (AITC) en quelque chose qui a un attrait national et est plus facile à connecter avec les masses, tout en restant fidèle à ses racines.

« Des discussions sont en cours pour changer le nom du parti mais rien n’est encore finalisé », a déclaré le député de TMC Sougata Roy.

Né du ventre du Congrès en 1998, le TMC a battu le puissant Front de gauche en 2011, après deux tentatives infructueuses en 2001 et 2006. Ce n’est pas la première fois que le parti tente de s’étendre à l’échelle nationale. En 2012 également, il avait ouvert plusieurs unités dans les États du nord-est, qui ont dû être dissoutes après le passage des chefs de parti au BJP ou au grand vieux parti.

Mais cette fois, le TMC a à ses côtés le stratège des sondages Prashant Kishor et son I-PAC, avec qui il a prolongé le contrat jusqu’en 2026. Kishor avait joué un rôle essentiel pour assurer la victoire du parti aux élections législatives cette année.

Kishor a organisé des réunions entre Banerjee et d’autres dirigeants de l’opposition, et joue également un rôle important dans l’intronisation de dirigeants d’horizons divers, ont indiqué des sources du parti.

Le récent lancement de salves par TMC contre le Congrès et la famille Gandhi fait partie de son récit visant à créer une identité distincte dans la politique nationale en tant que parti d’opposition au BJP sans avoir à jouer le rôle de second violon pour le grand vieux parti, ont-ils déclaré.

« Dans la politique nationale, on peut voir plusieurs partis régionaux qui jouent le rôle de second violon devant le Congrès. Le grand vieux parti a échoué, c’est une force épuisée. Nous voulons créer notre propre identité », a déclaré Ghosh.

Dans le cadre de son exercice de construction d’image, le TMC propose des campagnes spécifiques à chaque État projetant Banerjee comme un leader associé à « l’inclusivité et la bonne gouvernance ».

« L’exercice de construction d’image a deux facettes. L’une consiste à façonner l’image de Banerjee en tant que politicienne autodidacte qui vient d’un milieu apolitique, qui n’est pas un produit de la politique de la dynastie et qui met en valeur ses humbles origines ? comment elle donnait des cours aux étudiants et travaillait dans des cabines de lait. Plusieurs films et documentaires en différentes langues sont en préparation », a déclaré un chef du parti.

«La deuxième facette est de projeter les références pro-démocratie du TMC, qui ont pris un coup à cause des violences électorales du panchayat de 2018. Nous voulons créer l’image d’un parti qui ne soutient pas la violence et promeut des élections libres et équitables », a-t-il déclaré.

Le BJP et le Congrès ont cependant ridiculisé les ambitions nationales de TMC en les qualifiant de «rêves de nains de toucher le ciel».

« Le TMC n’a aucune idéologie. Son idéologie est de débaucher les dirigeants des autres partis pour gagner du terrain. Il l’a fait au Bengale occidental et souhaite maintenant reproduire ce modèle du Bengale à travers le pays. Mais ce genre de politique ne donnera pas de résultats », ont déclaré le chef du Congrès à Lok Sabha et le président du parti de l’État Adhir Ranjan Chowdhury.

En écho à lui, le vice-président national du BJP, Dilip Ghosh, a déclaré que les ambitions nationales du TMC tomberaient à plat en 2024.

« Il y a un dicton qui dit que le nain rêve toujours de toucher le ciel. Il en est de même pour TMC et ses ambitions nationales. Nous l’avons vu en 2014 et 2019 », a-t-il déclaré.

L’analyste politique Biswanath Chakraborty a cependant déclaré que le TMC a un « énorme potentiel » pour émerger en tant que force d’opposition nationale, mais qu’il doit d’abord rectifier son image, en particulier en ce qui concerne la démocratie et la corruption.

« Il y a un vide énorme dans l’espace de l’opposition nationale. Cela peut prendre du temps, mais le TMC a un énorme potentiel pour combler cela », a-t-il ajouté.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.