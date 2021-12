Le congrès demande des informations sur la tragédie d’Astroworld à Live Nation

La tragédie du festival Astroworld est maintenant devenue un problème d’importance nationale – parce que l’Oncle Sam intervient et exige de savoir ce qui s’est passé … et STAT.

Le comité de la Chambre sur la surveillance et la réforme demande que Live Nation – le principal promoteur de l’événement – vienne à la table pour une conversation sur la façon dont 10 personnes ont fini par mourir au concert … demandant toutes les informations pertinentes sur l’échec colossal.

L’effort pour aller au fond de cela au niveau du Congrès est dirigé par Rep. Carolyn B. Maloney, la présidente du Comité de contrôle et de réforme et Rep. Jacques Comer, le membre du classement … parmi les autres membres du comité.

Dans leur lettre ouverte, les représentants écrivent… « Des rapports récents soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à savoir si votre entreprise a pris des mesures adéquates pour assurer la sécurité des 50 000 spectateurs qui ont assisté au festival Astroworld. »

Ils ajoutent : « Par exemple, des rapports indiquent que le personnel de sécurité et le personnel médical étaient inexpérimenté ou mal équipé pour faire face aux blessures de masse. Certains participants ont déclaré que la mise en place de barricades rendait difficile l’évasion. Les experts ont déclaré que les organisateurs du festival Astroworld n’avaient pas tenu compte des signes avant-coureurs. »

La Chambre dit également qu’il y a une fenêtre de temps inquiétante que les responsables publics de Houston ont soulignée – disant qu’ils ont déclaré que l’événement avait fait un grand nombre de victimes relativement tôt dans Travis Scott‘s set, et aurait dit que le personnel de l’événement descendait … seulement pour que le spectacle continue pendant plusieurs minutes de plus. Les membres du comité veulent aussi des réponses à ce sujet.

Le comité de surveillance note qu’ils sont profondément attristés par la perte de vies humaines et qu’ils creusent dans l’espoir de comprendre ce qui n’a pas fonctionné … et d’empêcher cela à l’avenir. Ils demandent que les informations soient envoyées par LN au plus tard le 7 janvier, et même un briefing d’ici le 12 janvier.

Travis, quant à lui, n’est pas mentionné une seule fois dans leur mémo.