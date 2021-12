Le Congrès déplace HC à la recherche d’un signe de tête du gouvernement du Maharashtra au rassemblement de Rahul Gandhi à Mumbai

Le vice-ministre en chef du Maharashtra, Ajit Pawar, avait précédemment laissé entendre que l’autorisation pourrait ne pas être donnée pour le rassemblement.

Le parti du Congrès a demandé à la Haute Cour de Bombay de demander au gouvernement de l'État d'autoriser le rassemblement du parti au parc Shivaji le 28 décembre. La présidente par intérim du Congrès Sonia Gandhi et l'ancien président du parti Rahul Gandhi devraient s'adresser au rassemblement. Le vice-ministre en chef du Maharashtra, Ajit Pawar, avait précédemment laissé entendre que l'autorisation pourrait ne pas être donnée pour le rassemblement. Il a déclaré aux journalistes la semaine dernière que les autorités devront y réfléchir si la variante Omicron se propage. Bien que le Congrès ait demandé l'autorisation du rassemblement au gouvernement de l'État, il n'a pas encore reçu de réponse.

Le président du Congrès de Mumbai, Bhai Jagtap, a déclaré dans son plaidoyer déposé auprès du HC qu’une demande avait été soumise au gouvernement de l’État en octobre 2021, demandant l’autorisation d’organiser le rassemblement, mais aucune décision n’a été prise à ce jour. Jagtap a exhorté le HC à ordonner au gouvernement de l’État d’autoriser la tenue de la réunion publique et d’ériger une scène temporaire à cet effet. Le tribunal devrait se saisir de l’affaire aujourd’hui.

Le Congrès MLC a demandé l’autorisation d’utiliser le terrain du parc Shivaji du 22 au 28 décembre dans le but de tenir une réunion publique à l’occasion du 137e jour de la fondation du Congrès national indien. La pétition indiquait en outre qu’elle respecterait toutes les normes prescrites par l’autorité civique et le département de la santé.

Le HC avait déclaré en 2010 la zone du parc Shivaji située à Dadar zone de silence après qu’un litige d’intérêt public eut été déposé par une ONG. Le tribunal avait alors déclaré que les programmes ne pouvaient être organisés dans le parc qu’à certaines occasions – le 6 décembre (anniversaire du décès du Dr BR Ambedkar), le 1er mai (jour de la fondation du Maharashtra) et le 26 janvier (jour de la République), a rapporté PTI.

Cependant, le gouvernement de l’État et la BMC (Brihanmumbai Municipal Corporation) ont par la suite accordé 45 jours par an pour autoriser les activités non sportives sur le terrain emblématique.

