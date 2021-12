La présidente du Congrès Sonia Gandhi et l’ancien chef du parti Rahul Gandhi devraient s’adresser au rassemblement.

Le méga ‘Mehangai Hatao Rally’ du parti du Congrès, qui devait se tenir à Delhi le 12 décembre, a été déplacé à Jaipur après que l’autorisation d’organiser le rassemblement à Delhi aurait été annulée. Le secrétaire général du Congrès, KC Venugopal, a déclaré aujourd’hui que l’annulation de l’autorisation montrait le « complot préjudiciable » du gouvernement Modi.

KC Venugopal a déclaré que le gouvernement BJP au Centre a perdu même la prétention de la bienséance démocratique et se comporte comme une dictature autoritaire. La police de Delhi a refusé aujourd’hui au Congrès l’autorisation d’organiser le rassemblement public à Dwarka le 12 décembre, citant les directives COVID-19, a rapporté PTI.

« Le parti du Congrès, sous la direction de Smt Sonia Gandhi et Shri Rahul Gandhi, avait décidé d’organiser un « rassemblement Mehangai Hatao » massif dans la capitale le 12 décembre dans le but de réveiller le gouvernement endormi sur les dangers auxquels sont confrontés le peuple indien, y compris la flambée des prix des produits de première nécessité. Le parti avait demandé l’autorisation d’organiser ce rassemblement. Le gouvernement Modi, après beaucoup d’efforts, a accepté qu’un rassemblement se tienne à Dwarka, Delhi. Maintenant, alors même que le parti était impliqué dans l’organisation d’un grand spectacle public avec des gens et des travailleurs du parti de tout le pays impatients de venir à Delhi pour le rassemblement, le gouvernement Modi dans une conspiration de préjugés a fait annuler le lieutenant-gouverneur de Delhi autorisation pour le ‘Mehangai Hatao Rally’ à Dwarka », a déclaré Venugopal.

Il a déclaré qu’un gouvernement nerveux ne voulait pas que les gens descendent dans la rue et a ajouté que le gouvernement a peur que le rassemblement massif du Congrès ne mette en évidence la question de l’inflation.

Déclaration publiée par AICC GS (Org) Shri @kcvenugopalmp ji sur #MehangaiHataoRally. Après l’annulation de l’autorisation à Delhi, elle se tiendra désormais à Jaipur, au #Rajasthan. pic.twitter.com/ip3xHlUBfo – Vamshi Chand Reddy రెడ్డి (@VamsiChandReddy) 1er décembre 2021

Venugopal a déclaré que le Congrès ne se laisserait pas intimider par ces tactiques ni qu’il ne se retirerait même d’un pouce de son engagement séculaire à soulever des questions concernant les gens. La présidente du Congrès Sonia Gandhi et l’ancien chef du parti Rahul Gandhi devraient s’adresser au rassemblement. Le parti du Congrès organise le rassemblement dans un contexte de hausse des prix des produits de base tels que l’essence, le diesel, l’huile comestible et les bouteilles de GPL.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.