Le Congrès devrait se concentrer sur ses propres valeurs fondamentales plutôt que sur Hindutva : Manish Tewari

Tewari a déclaré qu’il s’agissait d’un débat académique et que le parti devrait plutôt se concentrer sur la façon de « comment moderniser » et « renforcer l’idéologie et les valeurs fondamentales (du parti) ».

Quelques jours après que le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a fait une distinction entre l’hindouisme et l’hindoutva et a déclaré que le parti devrait discuter de ces sujets, le député du parti Lok Sabha et ancien ministre de l’Union, Manish Tewari, a déclaré mercredi qu’il s’agissait d’un débat académique et que le parti devrait plutôt se concentrer sur comment « comment moderniser » et « renforcer l’idéologie et les valeurs fondamentales (du parti) ».

Dans une série de tweets, Tewari a déclaré qu’il était confus par le débat sur « l’hindouisme qua Hindutva » au sein du parti.

Lorsque le Congrès « s’est écarté de l’idéal de laïcité de Nehruvian, interprété comme une séparation de l’Église et de l’État, et s’est dirigé vers Sarv Dharam Sambhav, il a commencé sur une pente glissante et n’a cessé de déraper depuis », a-t-il déclaré, ajoutant qu’un débat plus large sur la question était requise.

Tewari a déclaré à The Indian Express que l’hindouisme contre l’hindoutva était un débat universitaire, et « quand vous essayez de faire cette distinction à des fins politiques autres qu’universitaires, vous finissez par jouer sur le terrain de quelqu’un d’autre ».

D’autre part, son collègue de parti Shashi Tharoor a attaqué « l’hindouisme politique du mouvement Hindutva ».

« Ces personnes ont réduit la majesté montante des Vedas, des Upanishads, du Vedanta en littéralement quelque chose comme l’identité d’équipe du hooligan de football britannique… Comme c’est mon équipe et si vous soutenez l’autre équipe, je vais frapper vous sur la tête. Ce n’est pas l’hindouisme. L’hindoutva est fondamentalement l’ensemble de croyances et de pratiques le moins hindou que vous puissiez imaginer. Et qu’ils s’appellent Hindutva, ce qui signifie que l’hindouisme est une parodie absolue… », a-t-il déclaré lors du lancement de son nouveau livre, Pride, Prejudice & Punditry.

Cependant, Tewari et Tharoor ont tous deux soutenu que la religion et la politique devaient être séparées.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.