“Le Congrès doit faire quelque chose à propos de Pidi”: le coup de Giriraj Singh à Rahul Gandhi sur l’entrée BJP de Jitin Prasada

Jitin Prasada rejoindre le BJP pourrait aider le parti à garder les brahmanes, dont une partie serait mécontente du parti dans l’Uttar Pradesh.

Le dirigeant principal du BJP et ministre de la Pêche, de l’Élevage et de l’Industrie laitière, Giriraj Singh a frappé aujourd’hui au Congrès tout en accueillant le double député Jitin Prasada dans le giron du safran. Il a dit que si Rahul Gandhi continue de nourrir son chien de compagnie Pidi tout le temps, le Congrès deviendra bientôt vide. Le commentaire de Giriraj Singh intervient à un moment où le parti a subi une défaite électorale dans l’Assam aux mains de l’un de ses anciens dirigeants Himanta Biswa Sarma. Alors que Sarma avait rejoint le BJP en 2015, un autre leader notable à avoir rejoint le BJP dans un passé récent est Jyotiraditya Scindia.

« Le Congrès devra faire quelque chose à propos du chien de compagnie de Rahul Gandhi, Pidi. Sinon, Rahul Gandhi ji continuera à y donner des biscuits et le Congrès sera vide ici. M. @JitinPrasada, bienvenue dans la famille BJP », a déclaré Giriraj Singh.

https://twitter.com/girirajsinghbjp/status/1402574710181822467

Jitin Prasada était membre de l’équipe de base de Rahul et Priyanka Gandhi et sa sortie avant les élections de l’Assemblée de l’Uttar Pradesh de l’année prochaine est considérée comme un coup de pouce pour le BJP. Prasada, 47 ans, vient d’une famille brahmane bien connue de l’Uttar Pradesh. L’adhésion de Prasada au BJP pourrait aider le parti à garder les brahmanes, dont une partie serait mécontente du parti dans l’Uttar Pradesh.

Lorsque l’actuel Assam CM Himanata Biswa Sarma a quitté le Congrès en 2015, il a accusé Rahul Gandhi d’accorder plus d’importance à Pidi qu’aux questions d’importance nationale. Deux ans plus tard, lorsque Rahul Gandhi a tweeté une vidéo de Pidi en train de manger des friandises, Sarma a déclaré: “Monsieur @OfficeOfRG, qui le connaît mieux que moi. Rappelez-vous encore que vous étiez occupé à lui donner des biscuits pendant que nous voulions discuter des problèmes urgents d’Assam.

Sir @OfficeOfRG, qui le connaît mieux que moi. Rappelez-vous toujours que vous êtes occupé à lui donner des biscuits 2 alors que nous voulions discuter des problèmes urgents d’Assam https://t.co/Eiu7VsuvL1 – Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) 29 octobre 2017

Dans une récente interview, Sarma a allégué que de hauts dirigeants du Congrès, dont Tarun Gogoi, CP Joshi et Late Anjan Datta, avaient mangé des biscuits dans la même assiette que le chien de Rahul Gandhi, Pidi.

