Le Congrès doit réaffirmer son rôle ⋆ 10z viral

Les décisions qui nous attendent aujourd’hui sont trop importantes pour être laissées aux agences exécutives.

La science et la technologie transforment nos façons de communiquer, de voyager, de produire des biens et des services, de mener la guerre et de protéger notre santé. Pourtant, nos élus et nos institutions gouvernementales semblent étonnamment mal équipés pour comprendre, et encore moins aborder, les nombreux défis et opportunités posés par la science et la technologie modernes, de l’intelligence artificielle et du changement climatique aux pandémies et à la désinformation numérique.

Plus tôt cette année, le Congrès a tenu une audience pour examiner les moyens de lutter contre la «fuite des cerveaux» au sein de la main-d’œuvre scientifique fédérale. Des appels comme celui-ci pour doter le gouvernement d’une plus grande et meilleure expertise sont une réponse à l’écart entre la capacité technique de nos élus et l’importance de la science et de la technologie pour la société dans son ensemble. Combler cet écart est plus important que jamais, alors que nous sortons de la pandémie de coronavirus et que nous essayons d’évaluer ce qui a mal tourné dans la gestion du gouvernement et comment nous préparer à la prochaine menace à grande échelle.

Le président Biden en a pris note, faisant de la politique scientifique et technologique une priorité absolue de son administration. À cette fin, la Maison Blanche a élevé le Bureau de la politique scientifique et technologique au rang de cabinet, a lancé un nouveau «groupe de travail sur l’intégrité scientifique» et a appelé à une forte augmentation du financement fédéral de la recherche et du développement (R&D).

Le Congrès a également fait de la science et de la technologie une priorité absolue, appelant à plus de 100 milliards de dollars de financement de la R&D dans un effort pour assurer le leadership mondial américain. Pourtant, le Congrès n’a pas fait grand-chose, voire rien, pour remédier à sa propre « fuite des cerveaux ». Le déclin de l’expertise technique dans notre gouvernement est inséparable d’une autre tendance inquiétante : un affaiblissement de la capacité du Congrès qui a laissé le Congrès inefficace, non seulement à la traîne du secteur privé, mais aussi trop déférent envers les agences exécutives.

Les agences exécutives, telles que l’Environmental Protection Agency, les Centers for Disease Control and Prevention et la Food and Drug Administration, jouent un rôle central dans la politique scientifique et technologique, en particulier lorsqu’il s’agit de questions telles que la réglementation environnementale et pharmaceutique ou la préparation à une pandémie. et réponse. Et tandis que ces agences peuvent bien avoir besoin de plus d’expertise pour faire leur travail efficacement, la Constitution autorise le Congrès – la branche la plus démocratique de notre gouvernement fédéral – à faire des lois et à superviser les agences exécutives auxquelles il délègue ce pouvoir.

Par exemple, il appartient au Congrès de déterminer ce qui n’a pas fonctionné dans la réponse du gouvernement à la pandémie et comment prévenir de telles erreurs à l’avenir. Pourtant, mener ce type de surveillance nécessite une expertise, non seulement dans les domaines politiques et juridiques pertinents, mais également dans des domaines techniques tels que l’épidémiologie, la virologie, la génomique et la santé publique. Malheureusement, cependant, le Congrès manque d’une telle expertise, car il a épuisé ses propres sources de connaissances techniques au fil des ans. La décision du Congrès en 1995 de fermer l’Office of Technology Assessment (OTA) est emblématique d’une telle incapacité auto-infligée.

L’OTA était une agence du Congrès conçue pour fournir au Congrès une source indépendante d’expertise scientifique et technologique. Il a été créé en 1972 en réponse à des préoccupations similaires à celles d’aujourd’hui – concernant les impacts de la science et de la technologie, l’incapacité du Congrès à les combattre et la croissance de la branche exécutive. L’agence a fonctionné de 1974 à 1995, date à laquelle elle a été fermée par les républicains du Congrès dans le but de réduire le gouvernement fédéral. Ironiquement, le résultat n’était pas un gouvernement plus petit, mais un Congrès moins capable de superviser les agences exécutives et de les maintenir en ligne.

Il y avait deux motivations principales pour la décision du Congrès de créer l’OTA. Premièrement, la Seconde Guerre mondiale avait transformé le rôle public de la science et de la technologie. Pendant la guerre, le gouvernement fédéral avait commencé à faire des investissements substantiels et à exercer un contrôle considérable sur la science et la technologie, notamment avec le projet Manhattan. Après la guerre, le gouvernement a joué un rôle de plus en plus actif, en vue de stimuler l’innovation technologique, notamment face à la concurrence féroce avec la Russie. Dans les années 1950, le gouvernement fédéral était de loin le plus gros bailleur de fonds de la R&D américaine.

Pourtant, alors que le gouvernement s’impliquait davantage dans la science et la technologie, l’exécutif a pris les devants. En plus de payer la facture (considérable) de la R&D fédérale, le Congrès n’a joué qu’un rôle superficiel dans la politique scientifique et technologique. Non seulement le Congrès avait cédé la politique scientifique et technologique à l’exécutif, mais il s’est également retrouvé sans l’expertise technique nécessaire à la supervision de l’exécutif dans ces domaines de plus en plus importants.

Cet état de choses contrastait fortement avec la branche exécutive, dans laquelle les experts scientifiques étaient venus à jouer un rôle décisif, incarné par Vannevar Bush, conseiller scientifique du président Roosevelt et directeur des recherches du gouvernement en temps de guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, le rôle du conseiller scientifique présidentiel a pris de l’importance avec la création du Comité consultatif scientifique du président en 1957, rebaptisé plus tard le Bureau de la science et de la technologie et finalement remplacé par le Bureau de la politique scientifique et technologique – le département a récemment élevé par l’administration Biden.

Deuxièmement, bien que la science et la technologie aient contribué à gagner la guerre et à stimuler un boom économique d’après-guerre, cette période a vu une inquiétude croissante quant au rythme et aux effets du changement scientifique et technologique. Parallèlement à une « conscience sociale » générale des effets involontaires de la technologie, il y avait des craintes spécifiques concernant les impacts écologiques de la technologie. D’autres préoccupations publiques concernaient l’énergie nucléaire, la course aux armements et l’alliance du développement technologique et de l’armée, exacerbées par la guerre du Vietnam. Malgré des succès importants, tels que le programme Apollo, la science était considérée par un nombre croissant de critiques non plus comme un serviteur du bien public mais comme une servante du soi-disant complexe militaro-industriel.

Ces deux conséquences du paradigme de la science et de la technologie d’après-guerre – la domination de la branche exécutive et ce que nous pourrions appeler, faute d’un meilleur terme, un « techlash » – allaient de pair. Le pouvoir exécutif était perçu comme complice de la domination de la technologie, tandis que le Congrès, qui était en théorie plus sensible aux pressions populaires, semblait incapable de faire quoi que ce soit à ce sujet.

L’OTA a été conçue pour aider le Congrès à légiférer plus efficacement dans ces domaines de politique technique et pour demander des comptes aux agences exécutives chargées de l’élaboration des politiques scientifiques et technologiques. Ce que les premiers défenseurs de l’évaluation technologique envisageaient n’était pas simplement un organe consultatif qui fournirait au Congrès des informations plus techniques. Plus que cela, l’objectif était de permettre au Congrès de remplir son rôle constitutionnel en tant que lieu de délibération démocratique – en particulier compte tenu des défis et des opportunités de plus en plus complexes posés par la science et la technologie.

Aujourd’hui, comme au milieu du 20e siècle, il y a une poussée bipartite pour assurer l’avance de l’Amérique en science et technologie en réponse à la concurrence étrangère. Et, encore une fois, l’exécutif prend les devants, le Congrès ne faisant guère plus qu’autoriser des fonds. Dans le même temps, la place de la science et de la technologie dans notre société suscite de plus en plus d’inquiétudes, qu’il s’agisse du changement climatique, de la pandémie mondiale, de la désinformation numérique ou des Big Tech. Et pourtant, notre législature nationale est moins équipée que jamais pour traiter de telles questions.

Le problème n’est pas simplement que le Congrès manque d’informations d’experts adéquates. Le problème est que le Congrès a renoncé à son rôle d’institution délibérative et démocratiquement réactive au sein de laquelle il doit s’attaquer aux ramifications sociales, éthiques, économiques et politiques de la science et de la technologie modernes. C’est malheureux, car une telle délibération est urgente maintenant à notre époque d’anxiété populiste. C’est précisément ce que l’évaluation technologique était initialement destinée à faciliter – et ce qu’une OTA rétablie pourrait nous aider à réaliser.

La relance de l’évaluation technologique aiderait le Congrès à remplir son rôle constitutionnel et fournirait un lieu de délibération démocratique sur bon nombre des questions les plus urgentes de notre temps. La Maison Blanche a indiqué qu’elle prenait au sérieux la politique scientifique et technologique. Il est temps que le Congrès fasse de même.