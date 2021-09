Le Congrès du Salvador approuve une loi visant à accumuler 0 million de BTC pour faciliter les transactions cryptographiques

El Salvador a approuvé une loi pour créer un fonds de 150 millions de dollars afin de faciliter les conversions entre Bitcoin et dollars américains.

La crypto-monnaie à capitalisation boursière de 890 milliards de dollars se négocie juste au-dessus de 47 600 dollars au moment de la rédaction.

Le Congrès du pays a approuvé la loi avant d’adopter officiellement Bitcoin comme monnaie légale la semaine prochaine.

Le président salvadorien Nayib Bukele a annoncé pour la première fois son intention de devenir le premier pays au monde à adopter Bitcoin comme monnaie légale aux côtés de l’USD début juin lors de la conférence Bitcoin 2021 à Miami. Le projet de loi a ensuite été envoyé au Congrès, où il a été adopté à la majorité qualifiée, 62 voix sur 84, qui devait entrer en vigueur le 7 septembre.

Mardi, le Congrès a approuvé le fonds avec 64 voix pour et 14 voix contre.

Les 150 millions de dollars du nouveau fonds seront réaffectés du budget actuel du ministère des Finances et administrés par la banque de développement d’État d’El Salvador (BANDESAL).

“Le but de cette loi est de soutenir financièrement les alternatives que l’État propose, sans préjudice des initiatives privées, qui permettent à l’utilisateur d’effectuer la convertibilité automatique et instantanée du bitcoin en dollar américain”, indique un document du Congrès.

La semaine dernière, comme nous l’avons signalé, 200 guichets automatiques et 50 centres de conseil pour l’application de portefeuille numérique du gouvernement « Chivo » ont été installés dans le pays pour permettre aux utilisateurs de déposer et de retirer de l’argent sans payer de commissions.

Adoption croissante

La révolution Bitcoin qui a commencé au Salvador s’étend également à d’autres pays d’Amérique centrale. Le pays voisin d’El Salvador, le Honduras, a ouvert son premier guichet automatique crypto la semaine dernière.

Le guichet automatique au Honduras, surnommé localement «la bitcoinera», permet aux utilisateurs d’acquérir les deux principaux cryptos, à savoir. Bitcoin (BTC) et Ether (ETH) en utilisant la monnaie fiduciaire locale lempira.

Jusqu’à présent, il n’existait aucun moyen automatisé d’acheter des cryptos, et avec cette machine, l’idée est d’éduquer les gens sur les monnaies numériques grâce à l’expérience de première main.

Cette décision intervient après que Dante Mossi, président exécutif de la banque de développement d’El Salvador CABEI, a déclaré que des pays comme le Guatemala et le Honduras ont le plus à gagner si Bitcoin aide à réduire le coût des envois de fonds.

D’autres pays d’Amérique centrale attendent également avec impatience de voir comment l’adoption du bitcoin au Salvador réduira le coût des envois de fonds pour eux, a-t-il ajouté.

L’année dernière, les Honduriens vivant à l’étranger ont envoyé environ 20 % du PIB du pays, soit 5,7 milliards de dollars en envois de fonds.

De nombreux développeurs de logiciels dans le pays sont déjà payés en crypto, a déclaré Juan Mayen, directeur général de la société hondurienne TGU Consulting Group qui a installé la machine, ajoutant que ce serait également une option moins chère pour envoyer des fonds.

Ailleurs dans la région, les législateurs rédigent des projets de loi au Panama pour réglementer l’utilisation du bitcoin et son statut de monnaie légale.

De plus, Cuba est également prêt à réglementer l’utilisation des crypto-monnaies dans les transactions commerciales d’ici la mi-septembre. La Banque centrale de Cuba (BCC) a récemment déclaré qu’elle rédigeait des règles pour l’utilisation légale des crypto-monnaies et qu’elle délivrerait davantage de licences aux fournisseurs de services de cryptographie, en partie pour des “raisons d’intérêt socio-économique”.

La résolution a déjà été signée par sa ministre-présidente Marta Sabina Wilson González. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) et Tether (USDT) sont les actifs cryptographiques les plus couramment utilisés sur l’île, a déclaré la banque.

Un actif virtuel, selon le document, est la représentation numérique de la valeur qui peut être « négociée ou transférée numériquement et utilisée pour des paiements ou des investissements ».

Bitcoin BTC$ 47 463.65+0.34% Ethereum ETH$ 3 564,29+5,62%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.