Le Congrès exige une enquête sur les allégations de Devendra Fadnavis, Nawab Malik ; dit que l’état a mauvaise réputation

D’un autre côté, le chef du Congrès Patole a également annoncé que le parti éliminerait Jan Jagran Abhiyan contre les mauvaises politiques du gouvernement central.

Le chef du Congrès du Maharashtra, Nana Patole, a exhorté aujourd’hui le ministre en chef Uddhav Thackeray à enquêter sur les allégations portées l’une contre l’autre par l’ancien ministre en chef et chef du BJP Devendra Fadnavis et le ministre du Maharashtra Nawab Malik. Patole a déclaré que la situation politique dans l’État est terrible à l’heure actuelle et que les insultes ont fait mauvaise réputation à l’État.

« La situation politique du Maharashtra est terrible en ce moment… les dirigeants se font des allégations. C’est faire honte à l’État. Les allégations faites par l’ancien CM Fadnavis et le ministre du Maharashtra Nawab Malik l’une contre l’autre sont sérieuses et devraient être examinées », a déclaré Nana Patole.

On se souvient que Fadnavis et Malik s’étaient mutuellement accusés de liens avec la pègre. « L’investissement de Solidus est la société de Nawab Malik et le terrain a été acheté à ces criminels de la pègre. Un terrain de 3 acres sur la route LBS n’a été acheté que pour Rs 20 lakh. La valeur d’origine est de Rs 3 crore !!! Pourquoi avez-vous acheté des terres à des criminels de Mumbai ?… Dans une affaire aussi grave où le monde souterrain, les condamnés à l’attentat à la bombe ont des liens avec le ministre Nawab Malik, je soumettrai les documents aux agences appropriées pour une enquête plus approfondie », a déclaré Fadnavis hier.

Suite à cela, Malik a également formulé de graves allégations contre Fadnavis. S’adressant à une conférence de presse, Malik a affirmé aujourd’hui que Fadnavis avait nommé des criminels à des postes gouvernementaux. Malik a déclaré que bien que de fausses notes aient été saisies dans d’autres États après la démonétisation en 2016, il n’y avait pas eu un seul exemple de ce type dans le Maharashtra lorsque Fadnavis était le ministre en chef. Malik a affirmé que le Department of Revenue Intelligence (DRI) avait saisi de faux billets d’une valeur de Rs 14,56 crore le 8 octobre 2017 à Mumbai, mais Fadnavis a aidé à balayer l’affaire sous le tapis. Il a allégué que le montant saisi avait une valeur de Rs 8,8 lakh. Malik a également affirmé que si un certain Imran Alam Sheikh avait été arrêté dans cette affaire, son frère Haji Arfat Sheikh avait été nommé président de la commission des minorités d’État par Fadnavis. Il a déclaré que Fadnavis avait nommé Munna Yadav, qui a des liens avec la pègre, à la tête du Conseil des travailleurs de la construction.

D’un autre côté, le chef du Congrès Patole a également annoncé que le parti éliminerait Jan Jagran Abhiyan contre les mauvaises politiques du gouvernement central. « Du 14 au 19 novembre, le Congrès va éliminer Jan Jagran Abhiyan contre les mauvaises politiques du gouvernement central. Sous l’Abhiyan, les ministres du Congrès, les députés, les membres du bureau resteront dans le village et mèneront ces campagnes. Ils participeront également au mouvement Jail Bharo et élimineront également Padayatra », a-t-il déclaré.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.