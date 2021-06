Le Congrès fait de Juneteenth un jour férié fédéral, la Chambre adopte le projet de loi ⋆ 10z viral

Juneteenth est officiellement un jour férié payé fédéral aux États-Unis. Après son adoption au Sénat mardi, la Chambre a voté la Loi sur le jour de l’indépendance nationale du 17 juin mercredi soir et l’a adopté.

Le projet de loi se dirige maintenant vers le président Joe Biden bureau à signer dans la loi, rapporte CNN.

Pendant des décennies, des militants comme Mme Opal Lee, 94 ans, et le révérend Ronald Myers, 65 ans, se sont battus pour le respect que mérite l’anniversaire historique commémorant la fin symbolique de l’esclavage aux États-Unis.

Au lendemain des manifestations mondiales contre l’injustice raciale en 2020, 2021 a vu une vague de villes et d’États adopter une législation pour honorer l’anniversaire au niveau local.

Juneteenth est actuellement reconnu par 47 États et le District de Columbia. En 1980, le Texas a été le premier État à reconnaître Juneteenth comme jour férié payé et depuis lors, l’Illinois, la Louisiane, le Maine, le Massachusetts, New York, l’Oregon, la Virginie et Washington ont rejoint les rangs.

Comme leGrio précédemment rapporté, Sens. Ed Markey (D-Masse), Tina Smith (D-Minn), Cory Booker (DN.J.) et Représentante Sheila Jackson Lee (D-TX) a réintroduit le Juneteenth National Independence Day Act en février.

Compte tenu de l’échec du Congrès à adopter une législation critique qui sert à protéger immédiatement la vie des Noirs, telle que la George Floyd Justice In Policing Act, le Emmett Till Anti Lynching Act, les Pour la loi sur le peuple, et ainsi de suite, faire de Juneteenth un jour férié fédéral évoque des émotions mitigées pour beaucoup.

Ces personnes pensent que la reconnaissance officielle de la fête est une victoire symbolique destinée à apaiser les électeurs noirs au lieu de créer une législation pour des investissements substantiels dans les communautés noires, et est d’autant plus ironique au milieu d’un débat national en cours sur la théorie critique de la race.

Imaginez faire du Juneteenth un jour férié fédéral alors que des lois sont promulguées dans tout le pays qui empêcheront les gens d’apprendre pourquoi c’est un jour férié. – Titty Roux (@thejournalista) 16 juin 2021

“Imaginez faire du Juneteenth un jour férié fédéral lorsque des lois seront promulguées dans tout le pays qui empêcheront les gens d’apprendre pourquoi c’est un jour férié”, a écrit mercredi un utilisateur de Twitter.

Citant que Juneteenth concerne la libération des Noirs, le ministre Bérénice Roi a tweeté une liste de tâches législatives qui devrait accompagner les vacances, y compris la fin des brutalités policières, la suppression des électeurs, la discrimination en matière de logement et les disparités en matière de santé, entre autres.

La libération comprend la législation pour : • empêcher la suppression des électeurs

• mettre fin à la brutalité policière

• réduire la violence armée

• mettre fin à la discrimination en matière de logement

• arrêter les disparités en matière de soins de santé

• éliminer les inégalités dans l’éducation

• assurer des pratiques de prêt équitables

•réparer les dommages économiques#Juneteenth pic.twitter.com/WtZG1PQsX8 – Soyez un roi (@BerniceKing) 16 juin 2021

Le 19 juin 1865, les esclaves de Galveston, au Texas, ont finalement été informés de la proclamation d’émancipation deux ans et demi après l’ancien Le président Abraham Lincoln signé en 1863.

Le décret, rendu par Général Gordon Grange lire en partie : « Le peuple du Texas est informé que, conformément à une proclamation de l’exécutif des États-Unis, tous les esclaves sont libres.

Cela implique une égalité absolue des droits et des droits de propriété entre les anciens maîtres et les esclaves, et le lien existant jusqu’ici entre eux devient celui entre l’employeur et le travailleur salarié.

Célébration du jour de l’émancipation du 19 juin 1900, Texas (Crédit : Mme Charles Stephenson)



Juneteenth honore la mémoire de ces ancêtres au Texas et à travers le pays dont la vie a été changée par leur statut nouvellement libéré.

Le Musée national d’histoire et de culture afro-américaines a longtemps affirmé que Juneteenth était le deuxième jour de l’indépendance du pays et qu’il serait enfin reconnu comme tel.

L’article contient des rapports de les Grio DeMicia Inman et Ny Magee.

