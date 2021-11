Le Congrès fait face à un manque de temps en décembre. Voici à quoi s’attendre.

Avec les vacances de Thanksgiving dans le rétroviseur, le Congrès est à nouveau confronté à un manque de temps pour accomplir un certain nombre de priorités législatives majeures avant la fin de l’année.

Après avoir repoussé les décisions plus tôt dans l’année, les législateurs doivent à la fois financer le gouvernement au-delà de l’échéance actuelle du 3 décembre et relever le plafond de la dette avant que les États-Unis ne fassent défaut sur leur dette.

Les séna un projet de loi sur la politique de défense à adopter.

La NDAA, qui est historiquement bipartite, peut être une navigation relativement fluide – bien que longue – après que le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a accepté ce mois-ci de la dissocier de la loi américaine sur l’innovation et la concurrence (USICA), mais Build Back Better fait face à un destin incertain. aux mains des démocrates modérés du Sénat.

Dans sa forme actuelle, le projet de loi comprend une baisse des prix des médicaments sur ordonnance, une prématernelle universelle, un crédit d’impôt pour enfants élargi et quatre semaines de congé familial payé, mais pourrait encore changer considérablement avant toute adoption définitive.

Entre-temps, les extensions à court terme du financement public et du plafond de la dette ont reçu un soutien bipartite cet automne, mais il n’est toujours pas clair si les législateurs peuvent s’unir derrière un projet de loi de dépenses omnibus avant la date limite du 3 décembre, et les républicains ont déjà signalé qu’ils pourraient ne pas soutenir une autre augmentation. au plafond de la dette, malgré les conséquences potentiellement graves d’un défaut américain.

« Maintenant, c’est notre tour et nous devons nous attacher », a déclaré le whip de la majorité au Sénat Dick Durbin à NPR ce mois-ci. « Et nous avons plusieurs choses qui sont critiques : l’autorisation militaire, le plafond de la dette, la poursuite de la résolution. Ce sera un mois de décembre chargé, mais nous devons faire le travail.

Voici tout ce que le Congrès doit faire avant le 25 décembre, pourquoi c’est si important – et pourquoi tant de choses sont encore dans les limbes.

Le Congrès doit financer le gouvernement pour éviter une fermeture

Au sommet de la liste des choses à faire du Congrès, il faut s’assurer, d’une manière ou d’une autre, que les lumières restent allumées après le 3 décembre. Le Congrès a adopté une résolution continue le 30 septembre pour financer le gouvernement jusqu’à cette date et éviter une fermeture, mais elle doit expirer vendredi, et il semble de plus en plus improbable que les législateurs avancent avec succès un projet de loi de dépenses omnibus avant cette date.

Une alternative probable, selon CQ Roll Call, est un autre CR, qui pourrait financer le gouvernement jusqu’en février ou mars et donner au Congrès plus de temps pour finaliser son projet de loi de crédits 2022.

Les législateurs pourraient également opter pour une mesure palliative finançant le gouvernement jusqu’au 17 décembre seulement, dans l’espoir que le calendrier serré forcera le Congrès à se mettre d’accord sur le projet de loi de crédits complet, ou au moins leur laissera le temps de progresser dessus avant de l’adopter. une autre mesure provisoire pour financer le gouvernement l’année prochaine.

Un projet de loi omnibus complet comprend une douzaine de mesures de dépenses plus modestes pour financer divers aspects du gouvernement fédéral; actuellement, 10 de ces projets de loi ont été adoptés par la Chambre, tandis que le Sénat n’a présenté que trois projets de loi en commission et n’en a adopté aucun.

Quel que soit le chemin qu’ils empruntent, le Congrès devra se mettre directement au travail lorsque les membres reviendront de la pause de Thanksgiving ; à partir de lundi, ils n’ont que cinq jours pour éviter un arrêt.

Le Congrès peut-il payer ses dettes ?

La prochaine étape à l’ordre du jour, et non moins importante, est le relèvement du plafond de la dette. Selon une lettre du 16 novembre de la secrétaire au Trésor Janet Yellen aux dirigeants du Congrès, le gouvernement pourrait atteindre le plafond de la dette d’ici le 15 décembre, date à laquelle, a-t-elle écrit, « il existe des scénarios dans lesquels le Trésor se retrouverait avec des ressources restantes insuffisantes pour continuer à financer les opérations du gouvernement américain au-delà de cette date.

En octobre, le Congrès a voté pour augmenter la limite de la dette de 480 milliards de dollars, ce qui a donné au Trésor suffisamment de fonds pour maintenir la solvabilité du gouvernement – ​​pendant un certain temps.

Mais maintenant, avec l’échéance du 15 décembre qui approche à grands pas, il n’est pas clair si les républicains joueront le jeu avec les démocrates pour éviter des conséquences potentiellement catastrophiques.

Dans un éditorial du Wall Street Journal en septembre, Yellen a mis en garde contre une situation désastreuse si le Congrès n’agissait pas et n’augmentait pas la limite de la dette.

« En quelques jours, des millions d’Américains pourraient être à court d’argent », a-t-elle écrit. «Nous pourrions voir des retards indéfinis dans les paiements critiques. Près de 50 millions de personnes âgées pourraient cesser de recevoir des chèques de sécurité sociale pendant un certain temps. Les troupes pourraient ne pas être payées. Des millions de familles qui dépendent du crédit d’impôt mensuel pour enfants pourraient subir des retards. L’Amérique, en bref, manquerait à ses obligations.

Les États-Unis n’ont jamais fait défaut sur leur dette, bien qu’ils se soient rapprochés, et les économistes disent que cela aurait des conséquences catastrophiques, y compris potentiellement inverser les progrès de la reprise après la pandémie, supprimer des millions d’emplois, augmenter les coûts d’emprunt pour les Américains ordinaires, et plongeant l’économie mondiale dans la tourmente.

Malgré cela, les républicains espèrent forcer les démocrates à relever le plafond de la dette sans leur coopération – « simplement pour faire valoir un point », comme l’écrivait Li Zhou de Vox en octobre.

Les démocrates, d’autre part, ont fait valoir que les républicains devraient travailler avec eux pour adopter une suspension ou une augmentation, ou simplement s’écarter. Premièrement, parce qu’éviter un effondrement économique gigantesque est dans l’intérêt de tous, et le parti minoritaire n’a généralement pas bloqué l’action à ce degré dans le passé. Et deuxièmement, parce que les démocrates et les républicains sont responsables de la dette réelle que cette législation résoudrait.

Selon The Hill, il est possible que Schumer et le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell parviennent à nouveau à un accord pour augmenter ou suspendre le plafond de la dette, malgré l’opposition des membres de la conférence de McConnell.

Ce n’est pas une chose sûre, cependant, et on ne sait pas comment les démocrates ont l’intention de gérer la question du plafond de la dette. Une option, proposée par Pelosi et précédemment soutenue par le sénateur Joe Manchin (D-WV), serait d’utiliser le processus de réconciliation. La réconciliation permettrait aux démocrates de lever le plafond de la dette sans aucun vote républicain ; cependant, les démocrates devraient également proposer un chiffre précis auquel ils envisagent de relever le plafond, ce qui est une solution potentiellement impopulaire avant les élections de mi-mandat, et qui nécessiterait la contribution de la parlementaire du Sénat Elizabeth MacDonough, selon CQ Roll Call .

« Nous ne pouvons pas laisser s’écouler toute la foi et le crédit des États-Unis, et nous nous concentrons sur le fait que cela se fasse de manière bipartite », a déclaré Schumer aux journalistes dimanche dernier.

L’agenda de Biden est en jeu

Également à l’ordre du jour, le Build Back Better Act, qui est à nouveau entre les mains du Sénat après son adoption à la Chambre le 19 novembre. Bien que le projet de loi phare sur les dépenses climatiques et sociales soit moins urgent que les deux priorités précédentes, le Congrès est confronté avec, les sénateurs démocrates ont déclaré qu’ils espéraient adopter le projet de loi avant de prendre une pause pour les vacances.

Bien qu’il prévoyait 3,5 billions de dollars de dépenses lors de son introduction plus tôt cette année, le projet de loi a été réduit à environ 1,75 billion de dollars par les modérés des deux chambres – et en particulier par Manchin et le sénateur Kyrsten Sinema (D-AZ), qui conservent une influence démesurée. sur le projet de loi puisque le processus de réconciliation budgétaire nécessite que les 50 voix démocrates (et le vice-président Kamala Harris pour rompre l’égalité) soient adoptées par un Sénat également divisé. Aucun républicain du Sénat ne devrait voter en faveur du projet de loi.

Bien qu’il ait été réduit, la version du projet de loi qui a été adoptée par la Chambre comprend un certain nombre d’éléments phares de l’ordre du jour de Biden, tels que des dispositions pour la prématernelle universelle, une extension du crédit d’impôt pour enfants, 555 milliards de dollars de dépenses climatiques et un nouveau taux d’imposition minimum des sociétés.

Plus controversée parmi les démocrates, la mesure comprend également une augmentation temporaire du montant des impôts nationaux et locaux que les Américains peuvent déduire de leurs déclarations de revenus fédérales (appelée déduction SALT), bien qu’il ne soit pas certain qu’elle survivra au Sénat.

Bien qu’il ne soit pas essentiel que le projet de loi soit adopté avant les vacances, c’est toujours une priorité absolue pour les démocrates, pour un certain nombre de raisons – à la fois pour consolider l’héritage de politique intérieure de Biden et, potentiellement, pour aider à augmenter ses chiffres de sondage en baisse alors que l’inflation augmente prix sur tout, de l’épicerie au carburant.

Cependant, le projet de loi n’est pas susceptible de passer par le Sénat sans quelques changements.

Parmi ces changements possibles : alors que la version de la Chambre comprend 200 milliards de dollars pour les congés familiaux payés et une disposition permettant à Medicaid de couvrir les frais d’audition, Manchin s’est fermement opposé aux deux propositions. Le parlementaire du Sénat a également le dernier mot sur un certain nombre d’éléments du projet de loi qui pourraient ne pas être conformes aux règles de réconciliation, notamment la politique d’immigration, et tout changement devra être renvoyé à la Chambre pour approbation finale après son adoption par le Sénat.

La NDAA est sur le fil

La NDAA, un projet de loi annuel sur la politique de défense, a été adoptée par le Congrès chaque année au cours des six dernières décennies, y compris sur un veto de l’ancien président Donald Trump, que le Congrès a largement annulé.

Cette année, le projet de loi fait face à une voie relativement simple – il n’y a pas de menace de veto à l’horizon, pour un – mais le Congrès doit encore se remettre sur les rails après un problème concernant la tentative de Schumer de lier la NDAA à un projet de loi visant à contrer l’avancée technologique de la Chine. et des gains de défense.

Ce projet de loi – la loi américaine sur l’innovation et la concurrence, ou USICA – a été adopté par la Chambre plus tôt cette année et fournirait 250 milliards de dollars de financement pour la recherche et le développement, ainsi que « pour stimuler l’industrie américaine des semi-conducteurs », selon Politico.

Cependant, son inclusion dans la NDAA s’est avérée controversée et les deux mesures n’ont pas été liées plus tôt ce mois-ci avant un vote procédural réussi au Sénat pour faire avancer le processus de la NDAA.

Ce vote a mis fin à plusieurs mois de blocage après que la commission sénatoriale des forces armées a approuvé une version du projet de loi il y a plus de trois mois et après que la Chambre a adopté sa version en septembre.

Mais alors que la balle roule maintenant sur la NDAA, des débats politiques majeurs subsistent avant qu’il n’atteigne le bureau de Biden : un certain nombre d’inclusions proposées pourraient avoir un impact important sur la politique de défense américaine à l’avenir.

Parmi ces changements figure une version de la loi sur l’amélioration de la justice militaire et l’augmentation de la prévention soutenue par la sénatrice Kirsten Gillibrand (D-NY), qui retirerait les poursuites pour crimes sexuels militaires de la chaîne de commandement, et une disposition qui inclurait les femmes dans le brouillon pour la première fois.

Au total, plus de 1 000 amendements ont également été déposés, dont un pour abroger les autorisations de la guerre du Golfe de 1991 et de la guerre de 2002 en Irak.

Bien que cette mesure bénéficie d’un soutien assez large, McConnell a averti que l’abrogation de l’autorisation de 2002 donnerait aux États-Unis moins de latitude pour agir au Moyen-Orient.

« Je m’attends à un débat solide à ce sujet », a déclaré McConnell à Politico plus tôt ce mois-ci.