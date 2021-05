Le Congrès forme deux panels pour examiner la défaite électorale de l’Assemblée et les activités de secours de Covid

Des hauts dirigeants, dont Azad, Anand Sharma et Digvijaya Singh, ont remis en question la décision du parti de s’allier avec l’AIUDF à Assam et l’ISF au Bengale occidental. (PTI)

Après un coup de coude de la présidente intérimaire du Congrès Sonia Gandhi lors de la réunion du comité de travail du Congrès, le parti a déclaré qu’il avait mis en place deux panels pour examiner la défaite du parti lors des récentes élections et coordonner les activités de secours de l’organisation Covid-19. Gandhi a également signalé la réconciliation en incluant des hauts dirigeants dans les panels qui font partie du groupe G-23. Il comprend Ghulam Nabi Azad, Manish Tewari et Mukul Wasnik.

Alors que Ghulam Nabi Azad dirigera le panel de 13 membres formé pour examiner les activités de secours de Covid, Tewari a été inclus dans un groupe de cinq membres dirigé par l’ancien ministre en chef du Maharashtra Ashok Chavan pour évaluer les résultats des élections à l’Assemblée. Pour Azad, il s’agit de sa première affectation au parti après sa retraite de Rajya Sabha.

En incluant des hauts dirigeants comme Tewari et Azad dans des panels clés, la direction du Congrès espère atténuer les attaques possibles du G-23. S’adressant à la réunion du CWC, Sonia Gandhi a déclaré que le Congrès doit comprendre pourquoi au Kerala et à l’Assam, le parti n’a pas réussi à déloger les gouvernements en place et pourquoi au Bengale occidental, le parti a fait un vide complet. «Celles-ci donneront des leçons inconfortables, mais si nous ne faisons pas face à la réalité, si nous ne regardons pas les faits en face, nous ne tirerons pas les bonnes leçons», a déclaré Sonia Gandhi.

Au cours de la réunion, des hauts dirigeants, dont Azad, Anand Sharma et Digvijaya Singh, ont remis en question la décision du parti de s’allier avec l’AIUDF à Assam et l’ISF au Bengale occidental.

Sharma avait suggéré que toute alliance, que ce soit au niveau de l’État ou au niveau national, ne devrait être finalisée qu’après des délibérations en bonne et due forme avec la participation des hauts dirigeants. Sharma a même déclaré que l’introspection et l’analyse sont devenues des mots tabous dans le parti et a déclaré que lorsque des suggestions d’introspection sont données, elles ne devraient pas être prises autrement. Il a dit que le Congrès ne devrait pas devenir intolérant comme le BJP.

Le panel COVID dirigé par Azad comprend Priyanka Gandhi Vadra, le président du Congrès de la jeunesse BV Srinivas, Ambika Soni, Mukul Wasnik, Pawan Bansal, KC Venugopal, Jairam Ramesh, Randeep Surjewala, Manish Chatrath, Ajoy Kumar, Pawan Khera et Gurdeep Singh ses membres .

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.