Le Congrès lance la plateforme numérique INC TV à l’occasion du Panchayati Raj Day

Le dirigeant principal du Congrès, Ajay Maken, a déclaré que les médias devraient interroger le gouvernement et que ce n’est qu’alors qu’il y aura des pressions sur le régime au pouvoir pour qu’il agisse dans l’intérêt public.

Le Congrès a lancé aujourd’hui sa nouvelle plate-forme de médias numériques YouTube INC TV lors de la journée nationale Panchayati Raj dans le but d’accroître sa portée auprès des masses. S’adressant aux médias lors du lancement, le secrétaire de l’AICC, Pranav Jha, a déclaré que l’INC TV mettra en évidence des informations que le gouvernement n’autorise pas à être publiées. L’INC TV permettra aux gens de savoir ce qui se passe dans le pays, a-t-il déclaré. Au cours de la réunion de presse, le secrétaire général de l’AICC, KC Venugopal, a déclaré que la plate-forme INC TV aidera à faire entendre la voix des gens en mettant en évidence les problèmes auxquels ils sont confrontés.

Notamment, le chef du Congrès Rahul Gandhi a allégué que le BJP et le RSS ont détruit le cadre institutionnel du pays. Il a affirmé que diverses institutions du pays étaient attaquées par le gouvernement BJP. Le Congrès a accusé les médias traditionnels de ne pas montrer les vues du parti du Congrès. Le parti a allégué que les médias ne représentaient que le point de vue du BJP.

KC Venugopal a déclaré que les médias traditionnels avaient peur de poser des questions au gouvernement. Il a ajouté que le parti du Congrès à travers INC TV soulèverait certaines des questions pertinentes. Il a dit qu’il était du devoir des médias de tenir le gouvernement responsable.

Le Congrès a également critiqué le gouvernement pour la pénurie d’oxygène et d’autres médicaments vitaux dans le pays à un moment où le pays est confronté à la pire crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus.

Il s’agit notamment d’une autre initiative numérique du Congrès. Le grand vieux parti avait lancé une campagne de recrutement massive pour s’attaquer à la cellule des médias sociaux du BJP le 9 février de cette année. Le parti envisageait de recruter cinq jeunes lakh pour sa cellule informatique afin de s’attaquer à la puissance du BJP.

