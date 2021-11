Le Congrès ne peut pas vaincre le BJP sans emmener les forces régionales : Chitranjan Gagan du RJD

Le RJD est le plus grand parti de l’Assemblée du Bihar avec 75 sièges tandis que l’opposition compte 115, sept de moins que la majorité de 122. (PTI)

Le Rashtriya Janata Dal de Lalu Prasad Yadav, qui a perdu les sièges du Bihar récemment détenus par Kusheshwar Asthan et Tarapur au profit du JD(U), garde la tête haute, affirmant que malgré la défaite, il a donné à la NDA une course pour son de l’argent. L’élection était cruciale car le RJD briguait les sièges pour la première fois après s’être séparé de son allié, le Congrès. Maintenant, les sondages sont terminés et les prochaines grandes élections dans l’État seront les sondages de Lok Sabha en 2024, et nous n’avons sûrement pas entendu la dernière fois sur le RJD et le Congrès réglant leurs différends pour garder le Mahagathbandhan intact. S’adressant à FinancialExpress.com, le porte-parole du RJD et secrétaire général du parti, Chitranjan Gagan, a déclaré que le Congrès reste une force clé à l’échelle nationale, mais qu’il ne peut pas vaincre le poids lourd de la NDA sans emmener les partis régionaux.

« Nous n’avons jamais nié l’importance du Congrès. Si nous devons supprimer le BJP au niveau national, le Congrès aura un rôle important à jouer à cet égard. Mais au niveau régional, le Congrès devra accepter le rôle des partis régionaux. Je ne pense pas que le Congrès pourra vaincre le BJP sans emmener les partis régionaux. Nos dirigeants comme Tejashwi Yadav et le président national Lalu Yadav ont souligné l’importance du Congrès au niveau national. Par conséquent, le Congrès devra y réfléchir », a déclaré Gagan,

Répondant à la question de « Khela » telle que revendiquée par le chef de l’opposition Tejashwi Yadav, Gagan a déclaré que de nombreux députés de l’alliance au pouvoir sont toujours en contact avec le RJD mais que le principal parti d’opposition ne cherche actuellement pas à atteindre le chiffre magique. en emmenant ces législateurs.

« Les habitants du Bihar sont avec Tejashwi Yadav. Lors des dernières élections législatives (2020), le peuple a voté pour faire de Tejashwi un CM mais Nitish ji est arrivé au pouvoir après un acte criminel dans le dépouillement. Puisque le soutien des gens est avec nous, nous ne croyons pas à ce genre d’acte (au renversement du gouvernement). C’est vrai que de nombreux députés de Janata Dal (U) et du BJP sont en contact permanent avec nous. Les députés de JDU réalisent maintenant que la popularité de Nitish Kumar est en déclin et qu’elle n’est plus aussi élevée qu’avant. Maintenant, ils ne peuvent pas devenir députés au nom de Nitish ji. Ils veulent rejoindre le RJD après avoir vu la réalité du terrain. Cependant, nous ne prenons aucune initiative dans ce sens », a-t-il affirmé.

Niant l’affirmation selon laquelle le RJD a subi une perte de votes indirects en raison de la campagne de Lalu Yadav, Gagan a allégué une irrégularité dans le décompte du siège de Tarapur et a affirmé que de nombreuses vidéos étaient devenues virales montrant la distribution de saris, d’alcool et d’argent pour acheter des votes. Il a dit que le RJD a perdu en raison de ces pratiques contraires à l’éthique. « Nous avons augmenté notre part des voix par rapport à ce que le Mahagathbandhan avait obtenu lors des élections précédentes. Malgré le jeu déloyal, nous avons continué à nous battre jusqu’à la fin et nous nous sommes bien battus. Nous sommes satisfaits de notre performance », a déclaré Gagan.

Le RJD est le plus grand parti de l’Assemblée du Bihar avec 75 sièges tandis que l’opposition compte 115, sept de moins que la majorité de 122. La NDA au pouvoir a porté son total à 128 après avoir remporté les deux sièges qui ont été élus.

