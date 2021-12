Le Congrès népalais élit le Premier ministre Deuba à la tête du parti pour un second mandat consécutif

Par la suite, il a perdu le pouvoir pendant 12 ans. Après la mort de Sushil Koirala, Deuba est devenu président du parti en 2016 lors de la 13e convention générale, battant Poudel, selon le rapport.

Le Premier ministre Sher Bahadur Deuba a été réélu mercredi président du Congrès népalais au pouvoir – le plus grand parti démocrate du pays – pour un deuxième mandat consécutif de quatre ans après avoir battu son rival Shekhar Koirala lors du second tour.

Le quintuple Premier ministre Dueba a obtenu 2 733 voix lors du deuxième tour des élections, battant Koirala, qui a obtenu 1 855 voix, selon la 14e Convention générale du Congrès népalais.

Koirala est le neveu de l’ancien Premier ministre Girija Prasad Koirala.

Le nombre total de votes exprimés lors des élections de mardi était de 4 623, tandis que 35 votes ont été déclarés nuls.

Le premier tour de l’élection n’a pas pu déterminer le président du parti car aucun des cinq candidats n’a obtenu une majorité claire de plus de 50 pour cent des voix. Deuba a obtenu 2 258 voix tandis que Koirala a obtenu 1 702 voix au premier tour de scrutin.

Pour être élu président, un candidat doit obtenir 50 % plus une voix. Si personne n’obtient 50 % plus une voix au premier tour de scrutin, les deux candidats ayant obtenu le plus de voix se disputeront un tour entre eux, selon les règles du parti.

Lors du second tour de scrutin, d’autres candidats au poste de président du parti dans la première phase des élections Prakash Man Singh et Bimalendra Nidhi ont décidé de soutenir Deuba, 75 ans, lui permettant d’enregistrer une confortable victoire.

Nidhi et Singh – qui avaient tous deux annoncé leur candidature contre Deuba, déclarant qu’il n’était plus pertinent ou apte à diriger le parti et l’accusant de ne pas tenir compte des lois et normes du parti – ont déclaré leur soutien à Deuba, contredisant leur position précédente de soutenir la faction rivale. si et quand le concours est passé au deuxième tour, a rapporté The Himalayan Times.

Un autre concurrent, Kalyan Gurung, a également annoncé son soutien à Deuba, qui avait personnellement rencontré Singh et Nidhi avant le second tour.

Mardi, les délégués du Congrès népalais ont voté pour la deuxième fois pour élire le nouveau président du parti.

Lors de la dernière convention tenue en mars 2016, Deuba est sorti vainqueur du deuxième tour après que Krishna Prasad Sitaula l’ait soutenu.

Le grand vieux parti est allé aux urnes pour élire 13 membres du bureau – président, deux vice-présidents, deux secrétaires généraux, huit secrétaires généraux conjoints et 121 membres du Comité central de travail.

S’adressant aux médias, le chef du Congrès népalais, le Dr Prakash Sharan Mahat, a déclaré que Deuba unifiera le parti en un seul et avancera lors des prochaines élections. « Sa capacité à gagner la confiance de l’establishment, ainsi que des factions rivales, a montré sa force en tant que leader compétent. » Le haut dirigeant du parti, Ram Chandra Poudel, a également félicité le Premier ministre Deuba et a déclaré que le président du parti se concentrerait sur la construction d’un CN fort et uni en incluant tout le monde et lui a souhaité du succès dans la défense de la démocratie et de la bonne gouvernance.

« D’une part, la démocratie établie par le peuple népalais après sept décennies de lutte et la constitution promulguée par l’Assemblée constituante est toujours en danger, tandis que d’autre part, le pays continue d’être poussé vers l’instabilité et le déséquilibre. Un NC uni et pur est nécessaire à l’heure actuelle pour surmonter ces deux problèmes », a déclaré Poudel.

Le chef du Congrès népalais, Gagan Thapa, a déclaré qu’il s’attend à ce que Deuba lance la tradition de diriger systématiquement le parti en assimilant l’attente d’unité des partisans du parti.

Félicitant Deuba via les réseaux sociaux, Thapa a écrit : « Nous coopérerons sur les questions de la campagne pour un Népal prospère et la transformation du parti. Après les premières élections législatives tenues après le rétablissement de la démocratie au Népal en 1990, Deuba est devenu ministre de l’Intérieur dans le gouvernement dirigé par Girija Prasad Koirala. Il avait alors 46 ans.

Quatre ans plus tard, sur fond de bouleversements politiques d’abord attisés par GP Koirala puis Manmohan Adhikari – tous deux ont dissous la Chambre des représentants, mais la tentative de ce dernier a été bloquée par la Cour suprême – Deuba est devenu Premier ministre. Il a servi pendant moins de deux ans jusqu’en mars 1997.

Son deuxième mandat en tant que Premier ministre a commencé le 26 juillet 2001, quelques mois après le massacre royal. L’insurrection maoïste, lancée en 1996, était à son apogée. Il a déclaré un cessez-le-feu avec les maoïstes en guerre, mais il est tombé en panne après que les rebelles ont fait marche arrière.

En 2002, alors le roi Gyanendra a limogé Deuba en tant que Premier ministre, le qualifiant d’incompétent après avoir demandé plus de temps pour organiser des élections, a rapporté le Kathmandu Post.

La même année, Deuba s’est séparé du Congrès népalais lors d’une rébellion contre le GP Koirala et a formé le Congrès népalais (démocrate). Mais Gyanendra l’a de nouveau nommé Premier ministre en 2004 après deux gouvernements.

Par la suite, il a perdu le pouvoir pendant 12 ans. Après la mort de Sushil Koirala, Deuba est devenu président du parti en 2016 lors de la 13e convention générale, battant Poudel, selon le rapport.

Un an plus tard, il a conclu un accord avec le président maoïste Pushpa Kamal Dahal « Prachanda » et est revenu au pouvoir, pour la quatrième fois, le 7 juin 2017.

Son gouvernement a supervisé les élections cette année-là que son parti a perdu contre les communistes. Le Congrès arriva loin derrière. Il a quitté Baluwatar pour le KP Sharma Oli en octobre 2018.

Mais trois ans et demi plus tard, les mésaventures d’Oli et les querelles internes au sein de son parti ont préparé le terrain pour que Deuba revienne au pouvoir pour la cinquième fois. Deuba a été nommé Premier ministre le 13 juillet conformément à une ordonnance de la Cour suprême la veille.

Bien que les élections au président du parti soient terminées, les résultats des élections pour divers postes, y compris les membres du bureau et le comité de travail central, ne sont toujours pas connus. Il faudra encore quelques jours pour arriver aux résultats finaux.

Le comité central des élections a décidé de décompter les voix à partir de jeudi pour le reste des autres postes – vice-président, secrétaire général, secrétaires généraux conjoints et comité de travail central – à élire parmi des groupes ouverts et différents.

Gagan Thapa, 46 ans, Bishwa Prakash Sharma, 50 ans, et Pradip Paudel, 44 ans, tous contemporains issus de la politique étudiante, se disputent les postes de secrétaire général, selon le rapport.

Minendra Rijal, 64 ans, et Prakash Sharan Mahat, 62 ans, ont également jeté leur chapeau sur le ring. Le parti ne peut élire que deux secrétaires généraux, a-t-il déclaré.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.