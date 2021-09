in

Basavaraj Bommai a allégué que la manifestation des agriculteurs qui se déroulait à la frontière de la capitale nationale était parrainée soit par le “Congrès, soit par des agents étrangers” dans le pays.

Le ministre en chef du Karnataka, Basavaraj Bommai, a affirmé lundi que la manifestation des agriculteurs qui se déroule à la frontière de la capitale nationale a été parrainée soit par le “Congrès, soit par des agents étrangers” dans le pays.

“C’est le Congrès ou des agents étrangers dans le pays qui parrainent les manifestations des agriculteurs qui se déroulent aux frontières de Delhi et d’autres endroits”, a déclaré Bommai à Vidhana Soudha.

Les remarques sont susceptibles de recevoir des critiques à la fois du Congrès et des syndicats d’agriculteurs, qui ont maintenu que les manifestations ne sont soutenues par aucun parti politique ou organisation lorgnant les avantages politiques du mouvement.

Les agriculteurs du Pendjab, de l’Uttar Pradesh et de l’Haryana protestent contre trois lois agricoles litigieuses, restant aux frontières de Delhi depuis plus de 10 mois maintenant. Plusieurs séries de réunions entre le Centre et les dirigeants des agriculteurs ont abouti à une impasse. Les agriculteurs craignent que les nouvelles lois ne les laissent à la merci des grandes entreprises agroalimentaires tandis que le Centre a maintenu que le nouveau système apportera une révolution dans le secteur agricole du pays.

Les manifestations ont connu une nouvelle poussée ces derniers jours avec les syndicats agricoles se concentrant sur l’Uttar Pradesh, l’Uttarakhand et le Pendjab, qui devraient se rendre aux urnes dans moins de cinq mois. Le chef de Samyukta Kisan Morcha, Rakesh Tikait, a annoncé que les agriculteurs ne se contenteraient de rien de moins que l’abrogation des lois agricoles, autre que la charte des revendications présentée au Centre.

Plus tôt cette année, la Cour suprême avait suspendu les lois agricoles et nommé un comité de trois membres pour examiner les lois et trouver une solution à l’amiable pour mettre fin à l’impasse entre le Centre et les agriculteurs. Le panel a soumis le rapport à la cour suprême en mai de cette année.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.