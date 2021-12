Le Congrès prend des photos à SP sur la photo de Mulayam Singh Yadav avec Mohan Bhagwat au mariage à Delhi

Sur la photo, Yadav et Bhagwat peuvent être vus assis sur le même canapé alors qu’ils interagissent avec le ministre d’État de l’Union (MoS) Arjun Ram Meghwal.

Les cercles politiques de l’Uttar Pradesh, liés aux sondages, sont en effervescence à propos d’une photo du patriarche du parti Samajwadi, Mulayam Singh Yadav, avec le chef du RSS, Mohan Bhagwat, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Les deux dirigeants se sont rencontrés lundi lors de la réception de mariage de la petite-fille du vice-président Venkaiah Naidu à Delhi.

Sur la photo, Yadav et Bhagwat peuvent être vus assis sur le même canapé alors qu’ils interagissent avec le ministre d’État de l’Union (MoS) Arjun Ram Meghwal. Meghwal, qui a publié la photo sur Twitter, a déclaré que Mohan Bhagwat lui souhaitait un joyeux anniversaire lorsque la photo a été cliquée.

. @DrMohanBhagwat आज अवसर पर आत्मीय करके आशीर्वाद लिया।आपका , सहयोग, मार्गदर्शन, सदैव कर्तव्य पथ पर चलते माँ भारती की pic.twitter.com/Df01oETcKM – Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) 20 décembre 2021

« Est-ce que le S dans le ‘nouveau PS’ est censé être Sanghawad », a demandé le Congrès de l’Uttar Pradesh dans son message en hindi.

Cela a suscité une réponse du BJP qui a déclaré qu’une « image en dit long ».

Piqué au vif par le tweet du Congrès, un parti Samajwadi furieux ne s’est pas retenu.

« Le Congrès a publié une photo d’un événement où les dirigeants de son allié NCP (Parti du congrès nationaliste) ont également demandé la bénédiction de Netaji (Mulayam Singh). Qu’est-ce que le Congrès a à dire à cela? le parti Samajwadi a répondu sur le tweet du Congrès.

Outre le chef du RSS et l’ancien ministre en chef de l’Uttar Pradesh, la réception de mariage s’est déroulée en présence du président Ram Nath Kovind, du Premier ministre Narendra Modi, du juge en chef de l’Inde NV Ramana, du ministre de la Défense Rajnath Singh et du ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah.

