Le Congrès se vend ! Amazon adopte Swamp et bloque la législation qui pourrait protéger les consommateurs ⋆ 10z viral

Dans l’Amérique du président Joe Biden, la Chine a la liberté d’utiliser ses produits pour nuire aux citoyens américains, grâce au lobbying d’Amazon.

L’INFORM Consumers Act aurait pu protéger les consommateurs américains, mais Amazon avait d’autres projets. “Lorsque le Sénat a adopté une loi pour contrer le poids économique croissant de la Chine mardi soir, il a exclu une mesure conçue pour protéger les acheteurs en ligne des produits contrefaits et dangereux après un lobbying agressif mené par Amazon”, a rapporté le Washington Post. “La mesure, appelée Inform Consumers Act, aurait obligé les places de marché en ligne comme Amazon à authentifier l’identité des marchands tiers qui vendent sur leurs sites.”

Le Post a résumé les efforts d’Amazon pour effacer la législation avant qu’elle ne nuise aux résultats de l’entreprise : «[T]L’effort pour inclure le projet de loi a été sabordé, en partie après qu’un groupe dirigé par Amazon ait soulevé des objections répétées à la mesure, selon des collaborateurs du Congrès qui ont parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler publiquement des délibérations internes.

Amazon a peut-être reconnu que l’Inform Consumers Act aurait des conséquences dévastatrices : il aurait en fait pu tenir le géant du commerce pour responsable.

Le site Web de la commission judiciaire du Sénat a suggéré que la législation pourrait « combattre la vente en ligne de produits de consommation volés, contrefaits et dangereux en garantissant la transparence des vendeurs tiers à grand volume sur les marchés de vente au détail en ligne ». La loi INFORM sur les consommateurs, abréviation de la loi sur l’intégrité, la notification et l’équité dans les marchés de vente au détail en ligne pour les consommateurs (INFORM Consumers), modifierait spécifiquement le jeu de la vente au détail en ligne pour le mieux en ce sens qu’elle pourrait :

“[D]irez des marchés de vente au détail en ligne qui incluent des vendeurs tiers de produits de consommation pour authentifier l’identité des « vendeurs tiers à volume élevé », ce qui contribuera à décourager la vente en ligne de produits contrefaits par des vendeurs anonymes et à empêcher les réseaux de crime organisé de vente au détail de voler des articles des magasins pour revendre ces articles en vrac en ligne.

Le Post a cité une directrice du groupe de surveillance Public Citizen pour la « défense des consommateurs », Lori Wallach, alors qu’elle brûlait Amazon : « ‘Big Tech a truqué la facture, tuant l’exigence que des entreprises comme Amazon informent les consommateurs qui sont leurs gros vendeurs tiers et où ces produits proviennent principalement de la Chine, afin que nous ne soyons pas arnaqués ou blessés.’”

Le Washington Post a au moins reconnu que “le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, est propriétaire du Washington Post”.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez Amazon au (206) 266-1000, ou par courrier au 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109, et exigez qu’Amazon soutienne les idéaux du Premier Amendement. Si vous avez été censuré, contactez-nous via le formulaire de contact du Media Research Center et aidez-nous à responsabiliser Big Tech.