Le Congrès s’oppose à la nomination du juge Arun Kumar Mishra à la présidence de la NHRC, écrit au Premier ministre Modi

Kharge avait proposé que les noms de certains candidats parmi les castes répertoriées, les tribus répertoriées et les minorités soient pris en considération pour le poste de président ou de membre de la NHRC.

La nomination du juge (à la retraite) Arun Kumar Mishra à la présidence de la Commission nationale des droits de l’homme (NHRC) a déclenché une controverse avec le chef de l’opposition à Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge, soulevant des questions sur le processus de nomination dans une lettre au Premier ministre Narendra Modi. « Dans ma lettre au PM @narendramodi, j’ai fait part de mes inquiétudes concernant la manière dont les nominations à la NHRC ont été faites. Le gouvernement @BJP4India a refusé de prendre en compte les SC, ST, OBC ou minorités. De plus, les nominations sentent la partisanerie et la contrepartie. Je condamne fermement cela », a déclaré Kharge en partageant la lettre sur Twitter.

Dans la lettre datée du 31 mai, Karge a exprimé sa déception face à la décision. “….ma préoccupation face à la montée des cas d’atrocités sur les castes répertoriées, les tribus répertoriées et les minorités et a proposé qu’au moins une personne appartenant aux castes répertoriées, aux tribus répertoriées et aux minorités soit recommandée pour la nomination soit au poste de président en vertu de la section 3(2)(a) ou un membre en vertu de l’article 3(2)(c) ou un membre en vertu de l’article 3(2)(d) à la Commission nationale des droits de l’homme parmi la liste de candidats existante », a-t-il déclaré.

Kharge a déclaré qu’il ne peut y avoir aucune interdiction de nommer un président ou un membre de la NHRC pour certains motifs. « J’ai également souligné que la nomination du président ou du membre de la CNDH ne peut être simplement ignorée sous prétexte qu’il n’y a pas de disposition spécifique à cet effet dans la loi de 1993 sur la protection des droits de l’homme et les modifications qui y ont été apportées. interdire de nommer un président ou un membre de la NHRC pour ce motif », a écrit Kharge à Modi.

« Étant donné que le comité n’a accepté aucune de mes propositions, j’exprime mon désaccord avec les recommandations faites par le comité concernant les nominations aux postes de président et de membres de la NHRC », a déclaré Kharge.

Le président Ram Nath Kovind a nommé hier le juge (à la retraite) Arun Kumar Mishra président de la Commission nationale des droits de l’homme (NHRC). Le nom du juge Mishra a été recommandé par le puissant comité de sélection composé du Premier ministre Narendra Modi, du ministre de l’Intérieur Amit Shah, du vice-président du Rajya Sabha Harivansh, du président du Lok Sabha Om Birla et du chef de l’opposition Mallikarjun Kharge. Parmi ceux-ci, Kharge s’est dissocié du processus après que le panel a recommandé que le juge Mishra soit nommé président de la NHRC.

