Le Congrès s’oppose au projet de loi anti-conversion du Karnataka à l’assemblée, déclare même Samrat Ashok et Baba Saheb Ambedkar convertis au bouddhisme

L’assemblée du Karnataka a été témoin aujourd’hui d’un débat houleux entre le BJP au pouvoir et le Congrès de l’opposition alors que le gouvernement reprenait le projet de loi anti-conversion pour examen par la Chambre. Alors que le BJP a déclaré que le projet de loi avait été rédigé pour la première fois par le gouvernement du Congrès en 2016, le parti de l’opposition a affirmé que le nouveau projet de loi est complètement différent de l’ancien. S’exprimant sur le projet de loi, le chef du Congrès et ancien CM Siddaramaiah a déclaré que la conversion religieuse se poursuit depuis des siècles et que même Samrat Ashok et Babasaheb Bhim Rao Ambedkar s’étaient convertis au bouddhisme.

S’adressant à Twitter, Siddaramaiah, le chef de l’opposition à l’assemblée du Karnataka, a déclaré que la Constitution indienne fait de la conversion forcée ou de la conversion après avoir attiré quelqu’un une infraction punissable et que le Congrès s’oppose donc à la loi. Réagissant à l’affirmation du BJP selon laquelle le projet de loi a été rédigé pour la première fois lorsque Siddaramaiah était le CM, le chef du Congrès a déclaré qu’il n’y avait eu aucun débat ni ratification dans le projet de loi pendant le gouvernement du Congrès.

« Dans le système parlementaire, le premier ministre est défini comme le premier des pairs. En tant que Premier Ministre, je n’étais pas du genre à prendre une décision unilatérale, j’avais signé l’avant-projet de loi qui devait être débattu à chaque Conseil des Ministres… C’est en novembre 2015 que j’ai signé le Conversion Prohibition Act. Même si nous avons été au pouvoir pendant deux ans et demi après la signature du projet de loi, nous n’avons jamais essayé de le soumettre au cabinet parce que notre gouvernement n’était pas intéressé par un tel projet de loi », a-t-il déclaré.

Siddaramaiah a déclaré que la principale différence entre le projet de loi précédent et le projet de loi actuel est qu’il n’y avait aucune mention du mot mariage/mariage dans l’ancien projet et qu’il a été ajouté au nouveau projet de loi par le BJP.

« Selon le Code pénal indien, s’il y a un manque de preuves, l’accusé ne peut être reconnu coupable. Mais pour ce qui est de l’article 12 du nouveau projet de loi, cela profitera au plaignant malgré le manque de preuves. Ainsi, c’est contraire à la primauté du droit… En vertu des articles 21 et 25 de la Constitution, lorsqu’une personne a la pleine liberté d’épouser une personne qu’elle aime (quelle que soit sa religion), de quel droit le gouvernement a-t-il le droit d’empêcher ce? » demanda Siddaramaiah.

Il a ajouté : « La conversion se poursuit depuis des siècles dans le pays. Nées dans une caste brahmane, Pampa et Ranna se sont converties au jaïnisme. Samrat Ashoka n’est-il pas passé de l’hindouisme au bouddhisme ? Basavanna Brahmin, une pionnière de la justice sociale, n’a-t-elle pas fondé le Lingayatisme ? Baba Saheb Ambedkar n’a-t-il pas été converti au bouddhisme avec des millions de personnes ? Ils n’ont pas été convertis pour le pouvoir ou pour toute autre raison.

Siddaramaiah a également déclaré que le BJP induit le peuple en erreur en affirmant que les hindous diminuent dans l’État et que la population chrétienne et musulmane augmente d’année en année. Le chef du Congrès a affirmé que les hindous constituaient 83,86 % selon le recensement de 2001, alors qu’il est passé à 84 % en 2011. « Les musulmans sont passés de 12,23 % à 12,92 %. Les chrétiens sont passés de 1,91 % à 1,87 %. C’est la réalité de notre État », a-t-il déclaré.

Siddaramaiah a déclaré qu’il était également contre la conversion par la force, l’intimidation et la fraude et a appelé à la punition la plus sévère pour ceux qui pratiquent la caste et l’intouchabilité. La LoP a déclaré qu’au lieu d’interdire la conversion, le Mahatma Gandhi et Swami Vivekananda ont appelé les gens à travailler sur l’identification et la correction des défauts au sein de la religion.

