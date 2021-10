Le Congrès-TMC coince le BJP après les allégations de corruption du gouverneur du Meghalaya, Satya Pal Malik

TMC a soumis aujourd’hui un mémorandum au gouverneur de Goa exigeant la destitution de CM Sawant et une enquête par un juge à la retraite de la Cour suprême.

Quelques jours après que le gouverneur du Meghalaya, Satya Pal Malik, ait fait des allégations cinglantes contre certains dirigeants du BJP et «un fonctionnaire du RSS», le Congrès et le TMC ont augmenté leur mise contre le parti au pouvoir. Le Congrès a critiqué aujourd’hui le BJP en disant que le BJP ne peut pas supprimer un si gros cas de corruption et doit répondre à ce sujet.

« L’ami du Premier ministre et fonctionnaire du RSS est accusé de corruption, cela aussi par un gouverneur. Le BJP ne peut pas supprimer un si gros cas de corruption, devra répondre à ce sujet », a déclaré le Congrès.

मित्र और संघ के पदाधिकारी पर का आरोप लगाया जा रहा है, वह भी राज्यपाल द्वारा। भ्रष्टाचार के इतने बड़े मामले को दबा नहीं सकती, इस मामले पर जवाब देना पड़ेगा। pic.twitter.com/X0E5yLOkkU – Congrès (@INCIndia) 26 octobre 2021

Le Congrès a également déclaré que lorsque le gouverneur a révélé le problème de corruption au Premier ministre, « le gouverneur a été démis de ses fonctions et le proche collaborateur du Premier ministre est resté en poste ». « Est-ce une tolérance zéro envers la corruption ? » demanda le parti. Malik avait déclaré lors d’une interview télévisée qu’il avait informé le Premier ministre de la corruption en cours sous Goa CM Pramod Sawant. Malik a également déclaré que le Premier ministre Modi avait dû être malavisé par des personnes impliquées dans la corruption.

के खुलासे पर राज्यपाल महोदय को हटा दिया जाता है और प्रधानमंत्री के प्रिय पद पर बरकरार रहते हैं। टॉलरेंस? #CorruptBJPExposed pic.twitter.com/FVA45FB3c2 – Congrès (@INCIndia) 26 octobre 2021

Malik avait également allégué que ceux qui sont en faute ne peuvent pas dire la vérité au pouvoir et il est capable de dire ce qu’il pense parce qu’il n’a commis aucun crime. Malik avait également déclaré que si le gouvernement du BJP ne parvenait pas à résoudre les problèmes des agriculteurs, cela aurait un impact négatif sur le BJP dans les sondages. Malik avait dit que les demandes des agriculteurs de MSP sont justifiées.

D’autre part, TMC a soumis aujourd’hui un mémorandum au gouverneur de Goa exigeant la destitution de CM Sawant et une enquête par un juge à la retraite de la Cour suprême. « Nous avons remis un mémorandum au gouverneur de Goa exigeant la démission de CM Pramod Sawant et une enquête judiciaire de haut niveau par un juge à la retraite de la Cour suprême pour enquêter sur la corruption présumée », a déclaré Luizinho Faleiro, vice-président national de TMC.

Révélations EXPLOSIVES de (BJP apptd) ancien gouverneur de Goa qui est actuellement gouverneur du Meghalaya. Exposer ouvertement la CORRUPTION du gouvernement de Goa et du CM. Trinamool exige : ???? Démission de Goa CM dans 72h

???? Enquête judiciaire avec ret. SC juge en corruption#SawantMustResign pic.twitter.com/th1EMYv7se — Derek O’Brien | ও’ব্রায়েন (@derekobrienmp) 25 octobre 2021

Le TMC a mené une campagne intensive à Goa avant le scrutin de l’année prochaine. Les élections verront les débuts de deux partis – Aam Aadmi Party et Trinamool Congress. Le BJP est le parti au pouvoir dans l’État alors que le Congrès est dans l’opposition.

