Le Congrès traîne alors que le jeu frauduleux de 1,7 billion de dollars n’est plus réglementé, ce qui menace la réputation des marchés américains ⋆ 10z viral

par Pam Martens et Russ Martens, Wall St On Parade :

Si vous souhaitez vous faire couper les cheveux à l’extérieur de votre domicile aux États-Unis, le travail doit être effectué par un travailleur agréé dans une entreprise réglementée. La même chose s’applique aux plombiers, aux électriciens, aux inspecteurs en bâtiment, aux agents immobiliers et aux agents d’assurance. Ils nécessitent tous une licence et sont soumis à un contrôle réglementaire.

De même, les matières premières comme le maïs, le sucre, le blé, le bois et le pétrole sont toutes négociées sur des bourses réglementées qui sont supervisées par un organisme de réglementation fédéral.

Mais, pour des raisons qui n’ont pas encore été expliquées au peuple américain, en ce qui concerne le marché de la crypto-monnaie de 1,7 billion de dollars – qui est en fait un jeu de hasard basé sur la théorie du plus grand imbécile, rien n’est réglementé. Pas la crypto-monnaie ; pas les promoteurs ; pas les échanges crypto; et non les entreprises qui fournissent jusqu’à 100 fois un effet de levier pour alimenter ce « poison aux rats au carré », comme l’a qualifié le légendaire investisseur Warren Buffett de Bitcoin. (Voir Les gars les plus intelligents de la pièce appellent Bitcoin « Rat Poison Squared », « un programme colossal de pompage et de vidage » et « une grosse escroquerie criminelle », mais les régulateurs fédéraux détournent le regard.)

Lors d’une audience du 6 mai devant le House Financial Services Committee, le nouveau président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, a témoigné comme suit : agence sœur, la Commodity Futures Trading Commission. Gensler a ajouté: “Pour le moment, il n’y a pas de régulateur de marché autour de ces échanges cryptographiques, et donc il n’y a vraiment pas de protection contre la fraude et la manipulation.”

Les États-Unis ont maintenant la distinction douteuse d’être la capitale de l’innovation pour tous les types imaginables de fraude entourant les crypto-monnaies – une “monnaie” soutenue par rien et réglementée par personne.

Pas plus tard que vendredi dernier, la SEC a porté des accusations contre les arnaqueurs pour l’échange de crypto, BitConnect. Selon la plainte de la SEC, « BitConnect, une organisation non constituée en société, a levé environ 2 milliards de dollars en effectuant une offre et une vente non enregistrées de titres sous la forme d’investissements dans le « programme de prêt » de BitConnect. Les défendeurs Brown, Grant, Maasen et Noble, ainsi que BitConnect lui-même et d’autres, ont proposé et vendu le programme de prêt en tant que titres sans enregistrer l’offre auprès de la SEC comme l’exigent les lois fédérales sur les valeurs mobilières et sans une exemption valide de cette exigence d’enregistrement.

Le 17 mai, la Federal Trade Commission a signalé que les escroqueries cryptographiques montaient en flèche. Il a écrit :

«Les rapports de la FTC Consumer Sentinel suggèrent que les escrocs profitent du buzz autour de la crypto-monnaie et attirent les gens dans de fausses opportunités d’investissement en nombre record. Depuis octobre 2020, les rapports ont monté en flèche, avec près de 7 000 personnes signalant des pertes de plus de 80 millions de dollars sur ces escroqueries. »

Ce matin, selon le site coinmarketcap.com, Bitcoin avait une capitalisation boursière de 724,5 milliards de dollars. C’est plus que la capitalisation boursière combinée de deux des plus grandes banques des États-Unis, JPMorgan Chase et Wells Fargo. C’est aussi plus que la capitalisation boursière combinée de Boeing, General Motors, Ford, AT&T et General Electric. La négociation de toutes ces sociétés est réglementée par la Securities and Exchange Commission ; ils doivent publier des états financiers vérifiés; et ils doivent divulguer tous les faits importants au public. Rien de tout cela n’est vrai en ce qui concerne le marché des crypto-monnaies de 1,7 billion de dollars.

Mais à part Bitcoin, il existe d’autres crypto-monnaies qui constituent le solde du marché de 1,7 billion de dollars. Selon coinmarketcap.com, ce matin, Ethereum avait une capitalisation boursière de 323,9 milliards de dollars. C’est 55 fois la capitalisation boursière de Macy’s.

Ensuite, il y a Binance Coin, qui a une capitalisation boursière de 64,5 milliards de dollars. C’est plus du double de la capitalisation boursière de Delta Airlines.

Tout cela a-t-il un sens pour les marchés américains – que les républicains du Congrès continuent d’appeler « l’envie du monde ».

Auparavant, le président de la Fed, Jerome Powell, avait déclaré que les crypto-monnaies étaient “essentiellement un substitut à l’or plutôt qu’au dollar”.

Nous aimerions suggérer que les crypto-monnaies remplacent l’or, uniquement s’il s’agit d’or extrait dans une mine d’or de style BRE-X.

BRE-X était à l’origine un penny stock qui a atteint un sommet de 286,50 $ à la Bourse de Toronto en mai 1996. Un dirigeant de la société a affirmé dans une interview que la société possédait un énorme gisement d’or à Busang, en Indonésie, d’un montant de 200 millions onces d’or, soit environ 70 milliards de dollars. Cela en aurait fait la plus grande découverte d’or de l’histoire. En réalité, la mine était une fraude élaborée basée sur le salage d’échantillons avec de l’or. Les actions de Bre-X se sont effondrées et sont devenues sans valeur, entachant à jamais la Bourse de Toronto pour avoir inscrit l’un des plus grands scandales boursiers de l’histoire du Canada.

Le Congrès et les régulateurs fédéraux doivent intervenir avant que ce cancer cryptographique ne se métastase davantage et ne devienne une tache permanente et indélébile sur les marchés américains. Morgan Stanley a déjà été autorisé à placer des contrats à terme Bitcoin dans ses fonds communs de placement et un produit de rente commercialisé auprès des retraités. La SEC a plusieurs demandes en attente pour inscrire les fonds négociés en bourse (ETF) de crypto-monnaie à la bourse de New York. Une bourse à terme sur matières premières cotée en bourse, le groupe CME, propose des contrats à terme et des options sur Bitcoin. Le régulateur fédéral de CME Group, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), explique dans ce podcast que tout ce que CME Group avait à faire pour lancer ses contrats à terme Bitcoin était « d’auto-certifier » son plan auprès de la CFTC.

