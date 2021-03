Le Congrès traîne le pied sur le financement pour protéger les États-Unis contre les alarmes de panne de GPS Experts de l’industrie ⋆ .

Le système de positionnement mondial, populairement connu sous le nom de «GPS», a été conçu à l’origine par le ministère de la Défense pour être utilisé par les militaires, mais il est devenu une facette clé de la vie moderne, sur laquelle on compte pour tout, de la recherche du café le plus proche au positionnement des États-Unis. véhicules blindés autour des zones de conflit en Afghanistan. Mais à l’ère d’Internet, pirater ce système n’a jamais été aussi simple – et le gouvernement américain n’a pas de plan de sauvegarde fiable en cas de panne des programmes GPS.

Diana Furchtgott-Roth, ancienne sous-secrétaire adjointe à la recherche et à la technologie au ministère des Transports, affirme que le GPS est déjà utilisé par de mauvais acteurs tant étrangers que nationaux. Lors d’une apparition sur «Just the News AM», Furchtgott-Roth a cité un cas en 2019 où l’Iran a «usurpé» le système GPS d’un pétrolier britannique – lui fournissant de fausses informations sur son emplacement – et a guidé le navire dans les eaux iraniennes dans le détroit de Ormuz, où il a été capturé et détenu pendant de nombreux mois par les Iraniens.

Mais ce n’est pas seulement une intervention humaine et militaire malveillante qui pourrait détruire le système GPS américain. La météo est également une préoccupation. Le système GPS américain est contrôlé par 24 satellites qui, selon Furchtgott-Roth, pourraient être victimes d’une «tempête électromagnétique», ou quelque chose d’aussi basique que le soleil.

Dana Goward, présidente de la Resilient Navigation and Timing Foundation, affirme qu’une étude récente «estime que 70% de chances que l’activité solaire endommage la constellation GPS dans les 30 prochaines années et 20% de chances d’en détruire une grande partie. «

En janvier, le ministère des Transports a publié un rapport sur les technologies qui peuvent fonctionner pour sauvegarder le GPS et maintenir l’Amérique en mouvement si le système, ou une partie du système, tombe en panne. Le département a testé 11 technologies qui pourraient être utilisées en cas de défaillance des signaux GPS, notamment les signaux radio terrestres, les réseaux fibre, les signaux Wifi et cellulaires et les satellites Iridium.

Mais pour que le DOT installe réellement le système de sauvegarde, le Congrès devrait d’abord s’approprier les fonds nécessaires, mais le Congrès a tardé à agir, malgré un consensus bipartisan sur cette question.

Depuis 2017, trois lois distinctes ont été adoptées pour charger le DOT d’établir une sauvegarde GPS. Plus récemment, la loi sur l’autorisation de la garde côtière Frank LoBiondo de 2018 a donné au DOT jusqu’à la fin de 2020 pour établir le système – mais le Congrès n’a jamais affecté les fonds nécessaires, de sorte que le ministère n’a pas pu continuer.

«Le Congrès se rend compte qu’il s’agit d’un système faible et qu’il doit être soutenu ou complété par d’autres technologies», a déclaré Furchtgott-Roth, mais jusqu’à présent, le pouvoir législatif a hésité à dépenser les dollars nécessaires.

«Lorsque le Congrès choisira de s’approprier les fonds, et j’espère qu’il le fera très bientôt, le département est en place pour faire un système d’acquisition et acheter certaines de ces technologies comme sauvegarde», selon Furchtgott-Roth.

«C’est de la plus haute importance», a-t-elle poursuivi. «Nous ne voulons pas que les secouristes perdent leur chemin à cause d’un accident. Et c’est aussi important car lorsque nos soldats sont dans un désert en Afghanistan, ils méritent le meilleur qu’ils peuvent avoir. Nous ne voulons pas qu’ils perdent le GPS dans leurs véhicules blindés dans une partie du monde abandonnée. «

Furchtgott-Roth est incapable d’expliquer la procrastination du Congrès. «C’est une question non partisane», a-t-elle déclaré. «Tout le monde convient que nous avons besoin d’une sauvegarde pour le GPS», a-t-elle déclaré, mentionnant que les sénateurs Maria Cantwell (D-Wash.) Et James Inhofe (R-Okla.) – l’actuel et l’ancien président du Comité sénatorial du commerce, respectivement – se sont prononcés en faveur du projet.

Les parties prenantes de l’industrie partagent des préoccupations et une confusion similaires concernant le budget du Congrès. Sept entreprises de navigation et une organisation à but non lucratif ont récemment fait valoir dans une paire de lettres à la Chambre et au Sénat que suite au rapport de janvier du DOT, il existe un nouvel ensemble de données et une compréhension renouvelée des types de technologies nécessaires pour soutenir la sécurité économique et nationale des États-Unis. protections qui reposent sur le GPS.

«Le rapport DOT a fourni les données pour indiquer très clairement qu’il s’agit d’une combinaison de technologies qui doivent être réunies pour réellement permettre une sauvegarde nationale sur GPS, et il était bon de voir que nous pourrions aligner l’industrie sur les résultats», a déclaré Ganesh Pattabiraman, PDG de NextNav.

Un système de sauvegarde à sécurité intégrée ne coûterait «qu’une petite fraction des 1,7 milliard de dollars que nous avons dépensés en GPS l’année dernière», a déclaré Goward.

Le président Joe Biden et le Congrès dirigé par les démocrates ont ce que l’on rapporte être un programme de dépenses d’infrastructure de 3 billions de dollars à venir. Les membres de l’industrie de la navigation espèrent que des fonds seront inclus dans ce projet de loi gigantesque pour résoudre le problème de la sauvegarde du GPS.

Au-delà des plus de 100 millions de voitures, de navires, d’avions, de trains et de drones qui utilisent le GPS pour leurs systèmes de navigation, les intervenants d’urgence utilisent le GPS au lieu des cartes routières pour trouver les sites d’accidents et transporter les blessés vers les hôpitaux. Les entreprises de camionnage utilisent le GPS pour enregistrer électroniquement les heures des conducteurs, afin de s’assurer que les conducteurs ne sont pas sur la route depuis trop longtemps. Les agriculteurs modernes utilisent le GPS pour des techniques de plantation de précision qui localisent des emplacements précis pour insérer des graines dans le sol, arroser, fertiliser et répéter.

« Nous ne pouvons pas continuer à jouer à ce genre de roulette russe avec le sort de notre nation », a déclaré Goward. «Surtout quand d’autres pays comme la Russie et la Chine ont déjà pris des mesures pour se protéger avec des systèmes terrestres.»