Le Congrès vient de relever le plafond de la dette de 2 500 milliards de dollars et d’éviter le défaut de paiement

Le Sénat a évité un défaut de paiement mardi – d’une manière unique.

Les législateurs ont voté à 50-49 pour augmenter la limite de la dette de 2,5 billions de dollars, un chiffre qui devrait retarder le gouvernement jusqu’après les élections de mi-mandat de l’automne prochain. Tous les un à deux ans, il est vital pour les États-Unis de s’attaquer au plafond de la dette pour couvrir les dépenses passées et s’assurer que le gouvernement ne fait pas défaut ; si c’était le cas, cela aurait probablement des conséquences économiques catastrophiques à l’échelle mondiale.

Mais cette fois-ci, il est intéressant de noter que la résolution a réussi parce qu’elle n’avait pas besoin de 60 voix pour éliminer une obstruction au Sénat ; Les législateurs ont adopté jeudi dernier un projet de loi accordant une exception unique à la règle.

L’accord pour suspendre l’obstruction systématique était bipartite ; les chefs des deux partis ont hésité à faire des exceptions à l’obstruction systématique, une règle procédurale exigeant une majorité qualifiée du Sénat pour adopter une législation, si elle est bloquée par l’opposition. Les sénateurs étaient prêts à faire une exception dans ce cas, pour deux raisons.

Premièrement, cela a permis aux démocrates d’approuver eux-mêmes la résolution du plafond de la dette, sans le soutien des républicains. Les républicains voulaient retenir leurs votes dans l’espoir d’armer le vote des démocrates pour s’endetter davantage lors des futures campagnes. Deuxièmement, l’accord a permis la tenue rapide d’un vote, évitant de justesse l’échéance par défaut du 15 décembre calculée par la secrétaire au Trésor Janet Yellen.

Cet accord de dernière minute a permis aux législateurs d’éviter un défaut de paiement et une crise économique massive tout en sortant d’une impasse partisane sur le sujet. Pour certains démocrates également, cela a révélé que des exceptions à l’obstruction systématique sont possibles – et une option que les législateurs devraient envisager pour d’autres projets de loi.

Les républicains veulent que les démocrates soient propriétaires de la dette

L’augmentation ou la suspension du plafond de la dette, quelque chose que les législateurs doivent faire pour s’assurer que le pays dispose de suffisamment d’argent pour couvrir ses dépenses passées, a longtemps été politisée.

Dans le passé, les deux partis ont utilisé les votes pour augmenter ou suspendre la limite de la dette comme des occasions d’accuser l’autre parti de dépenses irresponsables, les républicains le faisant plus fréquemment ces dernières années. En réalité, des augmentations de la dette ont eu lieu sous les présidents démocrate et républicain. Et pendant l’administration Trump, comme c’était généralement le cas auparavant, les augmentations de la limite de la dette ont reçu un soutien bipartite : au cours de cette période, 8 000 milliards de dollars ont été ajoutés à la dette nationale et les législateurs ont voté pour suspendre la limite de la dette à trois reprises.

Cette année, cependant, les républicains ont été particulièrement désireux d’utiliser la limite de la dette pour envoyer un message politique, alors que les élections de mi-mandat se profilent en 2022.

La lutte pour le plafond de la dette a eu lieu alors que les démocrates tentaient d’adopter un projet de loi sur les dépenses sociales et climatiques de 1,85 billion de dollars – le Build Back Better Act – par le biais d’un rapprochement budgétaire (un processus qui, comme l’exemption d’obstruction systématique, permet aux projets de loi d’adopter le Sénat à la majorité simple). Les dirigeants républicains ont fait valoir que les démocrates devraient également trouver eux-mêmes comment augmenter le plafond de la dette. Les républicains espèrent utiliser un vote sur la limite de la dette du parti démocrate dans les campagnes pour accuser l’autre parti d’augmenter la dette. Ils prévoient de laisser entendre à tort que les projets de loi de dépenses des démocrates ont nécessité l’augmentation du plafond de la dette, même si les dépenses couvertes par l’augmentation ont déjà eu lieu, la plupart ayant eu lieu sous le président Trump.

Les parties ont déjà eu un combat majeur pour la limite de la dette plus tôt cette année. La date de défaut de la dette était à l’origine en octobre, et les républicains ont initialement refusé d’aider à augmenter la limite de la dette. Ils ont finalement cédé à l’approche de la date limite par défaut. À cette époque, les législateurs ont relevé la limite de 480 milliards de dollars, suffisamment pour repousser la date de défaut de quelques mois, portant la dette nationale à environ 29 000 milliards de dollars.

Ce vote particulier met fin à ce combat, au moins temporairement. Il augmente suffisamment le plafond de la dette pour couvrir les dépenses jusqu’à environ l’automne prochain, date à laquelle cette bataille sera répétée. Étant donné que le relèvement ou la suspension du plafond de la dette est une législation incontournable, cela devrait être une question de routine que le Congrès coche, et non une question controversée. Parce qu’il doit passer, cependant, il est de plus en plus utilisé comme une opportunité pour le parti minoritaire d’obtenir des concessions politiques ou de faire valoir un point politique (par exemple, que leur opposition dépense trop librement). Il y aura donc probablement une bataille similaire à l’automne prochain, quel que soit le parti qui remportera les élections de mi-mandat.

Un précédent pour une exception d’obstruction systématique

Le vote sur le plafond de la dette a ouvert la porte à la question de savoir si les démocrates envisageraient des exceptions d’obstruction systématique pour d’autres projets de loi comme la protection des droits de vote. Des militants et certains législateurs démocrates ont appelé à cela ces derniers mois au milieu des échecs à faire progresser la protection des droits de vote, la réforme de la police et un salaire minimum de 15 $ en raison de l’opposition du GOP au Sénat. Mais une exemption d’obstruction systématique pour les changements de politique sera probablement difficile à obtenir.

Cette fois-ci, les démocrates n’ont pu obtenir une exception que parce que c’était pour quelque chose que les républicains voulaient réellement. Bien qu’il y ait eu suffisamment d’opposition du GOP à l’augmentation de la limite de la dette pour que l’obtention de 60 voix au Sénat soit mise en doute, les dirigeants républicains comme le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell ne voulaient pas que les États-Unis fassent défaut. Ces dirigeants ont fait en sorte que l’exception soit adoptée pour le bien de l’économie nationale et mondiale. Soutien républicain ; Les démocrates ne seraient probablement pas en mesure d’approuver une autre exception de la même manière.

Cela laisse aux démocrates une autre option difficile : se regrouper pour un changement de règles ; ce genre de modifications peut se faire par vote majoritaire. Mais cela nécessiterait le soutien des 50 membres du caucus démocrate, que les chefs de parti n’ont pas actuellement. Les Sens modérés Joe Manchin (D-WV) et Kyrsten Sinema (D-AZ) se sont farouchement opposés à de tels changements jusqu’à présent.

Pourtant, cette évolution a clairement montré que les législateurs ont une autre option à considérer pour les projets de loi qui ne peuvent pas passer par la réconciliation budgétaire, et a créé un précédent récent pour de telles exclusions. Maintenant que cela a été fait une fois, attendez-vous à entendre des appels pour le faire à nouveau. En fait, cette exclusion de l’obstruction systématique a suscité une nouvelle conversation sur la façon dont cette tactique pourrait être utilisée.

« Si nous pouvons faire une exception à l’obstruction systématique pour le plafond de la dette, nous devons absolument le faire pour protéger notre démocratie », a précédemment déclaré le sénateur Alex Padilla (D-CA).