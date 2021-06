Le Congrès votera sur un nouveau paquet antitrust qui ne veut aucune application préinstallée d’Apple sur l’iPhone

in

La semaine dernière, le représentant démocrate David Cicilline a présenté une nouvelle législation de réforme antitrust qui interdirait à Apple de pré-installer ses propres applications.

Selon un rapport de Bloomberg, Cicilline déclare qu'”une proposition interdisant aux plates-formes technologiques de donner un avantage à leurs propres produits par rapport à ceux de leurs concurrents signifierait qu’Apple ne peut pas glisser les appareils avec des applications préinstallées sur sa plate-forme d’exploitation iOS”.

“Il serait tout aussi facile de télécharger les cinq autres applications que celle d’Apple afin qu’ils n’utilisent pas leur domination du marché pour favoriser leurs propres produits et services”, a déclaré le démocrate de Rhode Island.

Cette interdiction d’auto-préférences ne s’appliquerait pas seulement à Apple, bien sûr, mais aussi à Amazon avec son service d’abonnement Prime car “elle désavantage certains vendeurs qui s’appuient sur la plate-forme de commerce électronique”.

Cette proposition de paquet antitrust fait partie d’un projet de loi bipartite visant à réglementer les grandes entreprises technologiques. Selon Bloomberg, le comité judiciaire de la Chambre marquera cinq projets de loi lors d’une audience la semaine prochaine.

En mars, la Chambre des représentants de l’Arizona a voulu adopter un projet de loi sur l’App Store qui aurait permis aux développeurs de l’État de contourner les systèmes de paiement de l’App Store et d’éviter ainsi la commission de 15 % ou 30 % facturée par les entreprises, mais il a été retiré, suite au lobbying par Apple et Google.

Bien que l’App Store d’Apple ait été sous les projecteurs pour savoir s’il s’agit ou non d’un monopole, ce projet de loi va au-delà de tout ce qui a été présenté auparavant.

En général, les gouvernements et les congrès tentent de réguler le pouvoir des grandes technologies. En Europe, par exemple, l’organisme britannique de surveillance de la concurrence (l’Autorité de la concurrence et des marchés) a annoncé cette semaine une enquête officielle sur l’écosystème des appareils mobiles, citant le duopole effectif d’Apple et de Google.

L’étude recherche des preuves d’une innovation réduite dans ces secteurs en raison du comportement et du pouvoir de marché d’Apple et de Google. Les résultats de l’étude seront publiés dans un an.

« Apple et Google contrôlent les principales passerelles par lesquelles les gens téléchargent des applications ou naviguent sur le Web sur leurs mobiles, qu’ils souhaitent faire des achats, jouer à des jeux, diffuser de la musique ou regarder la télévision. Nous cherchons à savoir si cela pourrait créer des problèmes pour les consommateurs et les entreprises qui souhaitent joindre les gens via leurs téléphones.

