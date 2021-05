Le Connecticut Sun est le prétendant au titre WNBA que peu ont vu venir

Au début de la saison WNBA, on a beaucoup parlé du Chicago Sky, des Las Vegas Aces et du New York Liberty, mais très peu de buzz autour du Connecticut Sun. Cinq matchs et le Sun a pris un meilleur départ que toute autre équipe de la ligue.

Le Sun a une fiche de 5-0 et est la seule équipe invaincue dans le W. C’est un exploit incroyable étant donné que Vegas a donné à six équipes de meilleures chances de remporter le championnat cette saison. C’est jour et nuit par rapport à l’année dernière, lorsque l’équipe a commencé 0-5 et a terminé sous 0,500 à 10-12. Mais avec le soleil retournant plus de la moitié de sa liste à partir de 2020, qu’est-ce qui a vraiment changé? Eh bien, un peu de tout.

Le Connecticut domine la ligue des deux côtés du terrain, dirigé par deux étoiles qui combinent taille, tir et puissance. C’est ainsi que le Sun a pris un tel départ et pourquoi l’équipe pourrait être un véritable prétendant à un championnat cette saison.

DeWanna Bonner tire mieux que jamais

DeWanna Bonner a pris un excellent départ. Elle est sixième de la ligue pour les points, avec une moyenne de 19,4 par match, et est également septième de la ligue avec un pourcentage de trois points. À sa 12e saison dans la WNBA, la joueuse de 33 ans a débloqué de nouvelles parties de son jeu qui ont contribué à alimenter le démarrage à chaud du Soleil.

Bonner n’a jamais été connu comme un tireur. L’attaquant de 6’4 n’a fait que 27 trois points la saison dernière avec un clip de 25,2%. Même si Bonner a atteint un record de 55 trois points en carrière en 2018 avec le Phoenix Mercury, elle ne les a fait qu’à un taux de 31,3%.

Cette saison, elle a déjà éliminé 14 triples en cinq matchs à un taux de 56%.

Bonner a joué un grand rôle dans la victoire bouleversée du Sun sur une équipe des Las Vegas Aces que beaucoup prédisaient pour remporter leur premier championnat cette saison après avoir été finaliste l’année dernière sans plusieurs éléments clés, y compris la grande star Liz Cambage. Bonner a terminé la soirée avec 22 points et s’est connecté sur un grand trois qui a contribué à mettre le match de côté.

Dans l’ensemble, elle a joué un excellent basket-ball et est devenue une chef de file vétéran pour le soleil.

Jonquel Jones est de retour, et c’est une machine double-double

Jones a raté la saison dernière après son retrait en raison de préoccupations concernant la pandémie. Mais cette saison, elle est de retour et joue certains de ses meilleurs basketball, avec en moyenne un double-double de 18,4 points et 10,8 rebonds. Elle est deuxième de la ligue en rebonds par match.

David Butler II-USA TODAY Sports

Jones a toujours été une excellente buteuse à l’intérieur, mais elle a également été en feu en tant que tireuse cette année. Le gros 6’6 a atteint 50 pour cent de ses trios jusqu’à présent, y compris un 3-en-3 de profondeur contre Indiana.

Il est évident que le Soleil a raté son centre de 6’6. Oui, elle enregistre de bons chiffres, mais elle joue également le plus de minutes qu’elle a jouées au cours de ses cinq saisons avec l’équipe, en moyenne un peu moins de 30 minutes par match.

Le soleil blitz la ligue dans tant de catégories

Même avec DeWanna Bonner et Jonquel Jones jouant à un niveau élevé, ils ne sont pas seuls responsables du succès du Sun. Jasmine Thomas a fourni robustesse et défense, tandis que Brionna Jones a donné à l’équipe un coup de poing supplémentaire. Ils devraient être encore meilleurs lorsque Briann January revient d’une blessure à la cheville.

L’équipe dans son ensemble se comporte exceptionnellement bien et mène la ligue dans de multiples statistiques.

Le Sun se classe n ° 1 de la ligue au classement offensif avec 107,4 points pour 100 possessions. Le Sun se classe n ° 2 de la cote défensive à 91,0 Le Sun a une cote nette de +16,4 qui est plus de deux fois plus grande que la prochaine meilleure équipe de la ligue. Les As sont deuxièmes en notation nette à +7,8. Le Soleil a un pourcentage de rebond de 59,3 qui est le meilleur de la ligue et mène également la ligue en pourcentage de rebond offensif.

Il est tôt dans la saison, mais vous ne pouvez pas nier que le Soleil est sur une séquence chaude qu’il pourrait être difficile d’arrêter compte tenu de sa position dominante jusqu’à présent. Il sera intéressant de voir comment cette équipe se compare finalement à l’équipe de 2019 qui a perdu contre les Washington Mystics lors de la finale de la WNBA.