Le conseil amusant que les nombreux saints d’Alessandro Nivola de Newark ont ​​reçu de David Chase alors qu’il se préparait pour son rôle

Eh bien, vous savez, quand nous avons commencé le tournage, David, la première chose qu’il m’a dite a été : “N’écoutez rien de ce que quelqu’un dans la série a dit à propos de votre personnage, car ce sont tous des menteurs !” Donc j’ai eu l’impression que c’était libérateur, en ce sens que je n’avais pas vraiment à honorer quoi que ce soit qui était, vous savez, la mythologie à son sujet dans la série, parce que tous les personnages ont en quelque sorte, vous savez, créé leur propre notion de qui il est, pour différentes raisons. Et Chrissy était si jeune, mon fils, quand je suis mort, et, et Tony n’a jamais vraiment connu l’homme derrière l’homme, ce que révèle vraiment le film.