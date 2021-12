Le conseil central de RBI discute de CBDC et de crypto

La réglementation des crypto-monnaies privées est devenue un domaine d’intérêt ces derniers temps, la banque centrale mettant en garde le gouvernement contre leur autorisation alors même que ce dernier introduit une législation pour réglementer les cryptos.

Le conseil d’administration central de la Reserve Bank of India (RBI) a discuté vendredi des monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) et des crypto-monnaies, entre autres, lors de sa 592e réunion tenue à Lucknow.

La RBI a une vision plus positive des CBDC et envisage d’en introduire deux variantes. T Rabi Sankar, vice-gouverneur de la RBI, a déclaré plus tôt ce mois-ci que la banque centrale travaillait sur deux types de CBDC – une basée sur un compte de gros et une au détail. «De nombreux progrès ont déjà été réalisés sur le compte de gros, tandis que la CBDC de détail est un peu plus compliquée et prendra plus de temps. Selon ce qui est prêt en premier, la RBI publiera les monnaies numériques pour un pilote », a déclaré Sankar.

Vendredi, le conseil d’administration a également examiné la situation économique nationale et mondiale actuelle, l’évolution des défis et les mesures correctives. Il a examiné le compte de résultat de la RBI pour le semestre clos le 30 septembre 2021. Le conseil a également discuté de divers domaines d’activité de la RBI, notamment le fonctionnement des conseils locaux, les activités de certains services du bureau central et le projet de rapport sur les tendances et les progrès. bancaire en Inde, 2020-21.

Les vice-gouverneurs Mahesh Kumar Jain, Michael Debabrata Patra, M Rajeshwar Rao, Sankar et d’autres directeurs du conseil central Satish K Marathe, S Gurumurthy, Revathy Iyer et Sachin Chaturvedi ont assisté à la réunion. Debasish Panda, secrétaire, département des services financiers, y a également participé.

