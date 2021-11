Le World of Warcraft Community Council est un nouveau programme de Blizzard pour recueillir les commentaires complets des joueurs.

Plus précisément, l’équipe de développement souhaite créer un dialogue plus ouvert avec les joueurs pour améliorer World of Warcraft dans son ensemble. Tout le monde peut postuler pour faire partie du Conseil communautaire de World of Warcraft, et les personnes sélectionnées (au moins 100 joueurs) auront accès à un forum où ils pourront discuter du jeu avec les développeurs de Blizzard. Un espace semi-conservé, en quelque sorte.

« Une partie du processus de candidature impliquera le partage de vos domaines d’intérêt et d’expertise », a déclaré Blizzard dans un article de blog. « Qu’il s’agisse de raids de pointe, de jouer des remplaçants, de terminer des réalisations, d’accéder à des données ou de collecter des transmogrifications, nous voulons connaître votre point de vue et nous assurer que vous êtes entendu. »

Blizzard a également partagé une bande-annonce pour l’annonce du Conseil communautaire de World of Warcraft. Vérifiez-le ci-dessous!

Si vous êtes un fan de World of Warcraft intéressé par le programme, vous pouvez postuler ici.

Blizzard change le conseil d’administration après que le département californien de l’emploi équitable et du logement a déposé une plainte contre l’entreprise. Renommer le héros du cow-boy dans Overwatch en Cole Cassidy est un exemple récent, bien que tous les fans ne soient pas satisfaits de celui-ci. L’annonce du Conseil communautaire de World of Warcraft se déroulera probablement beaucoup plus facilement que cela, cependant.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

