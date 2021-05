Le conseil d’administration a besoin d’une vraie diversité ⋆ .

ARTICLE MEMBRE NRPLUS

UNE

t Université de Yale, où je suis allé à l’école, les anciens sont en révolte ouverte et exaltante. Ils sont exaspérés par un climat de répression, de grosses augmentations de budget et de personnel, une guerre du PC contre les classiques anglais et l’histoire américaine, et la baisse des normes. Victor Ashe, le maire de longue date de Knoxville et ancien président de la Conférence nationale des maires, se présente comme candidat au défi pour le poste d’administrateur des anciens. C’est la première fois depuis des années que le choix du bureau officiel des anciens se heurte à un adversaire. Le vote a commencé le 14 avril et se poursuit jusqu’au 23 mai.

Rien ne changera dans les meilleures écoles d’Amérique à moins que les administrateurs ne changent

(Shannon Stapleton / .)

…