Le conseil d’administration d’Activision Blizzard soutient toujours le PDG Bobby Kotick

Bobby Kotick est toujours le PDG d’Activision Blizzard, malgré un rapport du Wall Street Journal qui détaille les antécédents de harcèlement et de comportement abusif de Kotick tout en affirmant qu’il était au courant des allégations et des incidents d’abus au sein de l’entreprise depuis des années.

Le WSJ affirme que certains employés ont demandé lors de réunions si Kotick se retirerait

Kotick aurait déclaré aux dirigeants qu’il pourrait envisager de démissionner si l’entreprise ne pouvait pas réparer son environnement de travail toxique « avec rapidité », selon le WSJ. Des sources proches de la situation ont déclaré au WSJ que Kotick avait rencontré les dirigeants d’Activision Publishing et de Blizzard Entertainment la semaine dernière. Son statut de PDG a été abordé, car les dirigeants ont déclaré que certains employés ne seraient pas «satisfaits» tant que Kotick n’aura pas remis sa démission. Au cours de la réunion, Kotick aurait exprimé ses regrets pour son comportement passé et sa gestion du harcèlement qui a eu lieu pendant ses 30 ans de règne de l’entreprise.

Le rapport affirme également que les employés ont assisté à des réunions tenues par les hauts dirigeants et les responsables des ressources humaines de l’entreprise la semaine dernière et ont demandé si la politique de tolérance zéro d’Activision Blizzard en matière de harcèlement sexuel s’appliquerait à Kotick. Le WSJ affirme également que certains participants ont directement demandé si Kotick se retirerait.

Activision évalue également un « comité d’excellence sur le lieu de travail », selon le WSJ, en réponse aux allégations d’un environnement de travail toxique. Le comité est censé aider à améliorer la culture de travail d’Activision Blizzard, mais le WSJ affirme que la société n’a toujours pas de plans spécifiques pour enquêter sur le comportement de Kotick.

L’ancien président de Blizzard, J. Allen Brack, est parti en août

Le conseil d’administration du géant du jeu a exprimé sa confiance dans le leadership de Kotick la semaine dernière même après avoir découvert son comportement prétendument abusif, notant qu’il était « confiant dans le leadership, l’engagement et la capacité de Bobby Kotick à atteindre ces objectifs ». Bloomberg a rapporté que le patron de PlayStation, Jim Ryan, a déclaré aux employés: « Nous ne pensons pas que leurs déclarations de réponse répondent correctement à la situation. » Bloomberg a également rapporté que le directeur de Xbox, Phil Spencer, avait déclaré à ses équipes que Microsoft « évaluait tous les aspects de notre relation avec Activision Blizzard et procédait à des ajustements proactifs continus ».

Activision Blizzard est impliqué dans une controverse depuis juillet, lorsque l’État de Californie l’a poursuivi pour une culture de « harcèlement sexuel constant », parmi de nombreux autres problèmes troublants. Depuis lors, les employés sont sortis deux fois et plus de 1 500 employés ont signé une pétition pour retirer Kotick. De nombreuses personnalités clés, dont l’ancien président de Blizzard, J. Allen Brack, ont quitté l’entreprise.

En juillet, Kotick a publié une lettre expliquant que lui et l’entreprise étaient « engagés dans un changement durable », bien que les employés aient déclaré plus tard que le message n’avait pas « abordé les éléments critiques au cœur des préoccupations des employés », y compris des problèmes tels que l’arbitrage forcé ( qui a finalement pris fin le mois dernier).

Plus récemment, la co-responsable de Blizzard, Jen Oneal, qui a assumé le rôle alors que la direction du studio a changé à la suite du procès, a démissionné après seulement trois mois. Selon le rapport du WSJ, Oneal était moins payée que son homologue masculin et a écrit dans un e-mail à l’équipe juridique de l’entreprise qu’elle avait été « symbolisée, marginalisée et victime de discrimination ». Oneal a déclaré aux employés qu’Activision Blizzard ne lui avait offert un salaire égal qu’après avoir remis sa démission, a rapporté IGN.