Le conseil d’administration de Dish TV rejette la demande d’EGM de Yes Bank

Le conseil d’administration de Dish TV India a exprimé mercredi son incapacité à convoquer une assemblée générale extraordinaire (AGA) comme demandé par Yes Bank, citant divers obstacles réglementaires et procéduraux. Selon la société, la participation de Yes Bank dans Dish TV était due à l’invocation de gages, ce qui a empêché de soumettre les résolutions à ses actionnaires.

Le fournisseur de services de diffusion directe à domicile, dans lequel Yes Bank détient une participation de 25,63 %, l’a soutenu en déclarant qu’il y avait certains embargos en vertu de la loi sur la réglementation bancaire et du code de rachat de Sebi, a-t-il déclaré dans un avis de bourse.

Dish TV fait partie du groupe Essel et est dirigé par Jawahar Lal Goel, le frère du fondateur du groupe Zee, Subhash Chandra.

Pour soumettre les résolutions aux actionnaires, Yes Bank doit suivre les procédures et obtenir les approbations du régulateur du marché. Le prêteur exige également l’approbation préalable du ministère de l’Information et de la radiodiffusion en ce qui concerne l’habilitation de sécurité nationale.

En outre, Dish TV exigerait également l’approbation de ses autres prêteurs pour soumettre les réquisitions aux actionnaires.

Cette décision a été prise après avoir examiné le contexte factuel, les conseils juridiques et les avis reçus de divers experts juridiques, a-t-il ajouté.

Bien que d’autres détails n’aient pas été fournis, le conseil d’administration de Dish TV a également déclaré qu’il avait demandé à la direction de la société d’envoyer une réponse détaillée à Yes Bank. Plus tôt cette année, Dish TV avait annoncé son intention d’augmenter 1 000 crore par le biais d’une émission de droits, qui a ensuite été approuvée par le conseil d’administration en juin.

Cependant, le 3 septembre, Yes Bank s’était opposée à la question et avait demandé la destitution de cinq administrateurs – Jawahar Lal Goel, Rashmi Aggarwal, Bhagwan Das Narang, Shankar Aggarwal et Ashok Mathai Kurien – invoquant des problèmes de gouvernance.

Dish TV, qui avait précédemment convoqué une AGA pour le 27 septembre, l’avait annulée la veille, après que le gouvernement a accordé une prolongation de deux mois à toutes les entreprises pour la tenue de l’assemblée des actionnaires. C’était à la suite de l’épidémie de Covid-19.

De son côté, Yes Bank avait accusé Dish TV de « se livrer à des tactiques dilatoires » et au lieu de soumettre les résolutions aux actionnaires, elle demandait une prolongation de la date de l’AGA sur la base de « raisons non fondées ».

Avant son assemblée générale annuelle, les sociétés de conseil en vote – Stakeholders Empowerment Services (SES) et Institutional Investor Advisory Services India (IiAS) – avaient allégué de « graves défaillances de gouvernance » chez Dish TV et ont demandé aux actionnaires de voter contre les résolutions.

