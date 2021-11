Le conseil d’administration de l’EPFO se réunira aujourd’hui, des propositions d’investissement à l’ordre du jour

La CBT ratifiera également la prolongation du mandat du fabricant d’ETF de SBI MF et UTI MF jusqu’au 31 décembre 2021.

Le Conseil d’administration central (CBT), l’organe décisionnel suprême de l’Organisation du fonds de prévoyance des employés (EPFO), est susceptible de prendre un certain nombre de décisions importantes, notamment une diversification des investissements dans des catégories d’actifs, qui font partie d’un modèle approuvé. d’investissement, mais est restée inexploitée jusqu’à présent. Le conseil d’administration pourrait décider d’investir jusqu’à 5% de ses dépôts supplémentaires – près de 9 000 crores de roupies au niveau actuel – chaque année dans certaines obligations du secteur privé, des REIT, des InvIT, des unités émises par des fonds d’investissement alternatifs de catégorie I et II et AA -obligations notées Bâle III Tier I, afin d’améliorer le rendement des investissements.

Sur les 25 points énumérés pour la 229e réunion, la CBT ratifiera l’approbation déjà donnée par le président pour prolonger les mandats de Standard Chartered Bank en tant que dépositaire des titres EPFO ​​et de M/S Jain Chowdhary & Company en tant qu’auditeur externe simultané pour auditer investissements de l’EPFO jusqu’en décembre 2021.

La CBT ratifiera également la prolongation du mandat du fabricant d’ETF de SBI MF et UTI MF jusqu’au 31 décembre 2021.

La BCT sera également informée de l’état des investissements de l’EPFO dans les fonds négociés en bourse jusqu’en mars 2021. Entre le 5 août 2015 et le 31 mars 2021, l’EPFO a réalisé des investissements bruts de 1 37 896 crores de roupies dans des ETF, mais remboursés entre Janvier 2018 et mars 2021, ETF d’une valeur de Rs 14 910 crore avec un gain en capital de Rs 8 362 crore.

La BCT sera également informée du statut des principaux titres en défaut et déclassés.

Les investissements d’environ 11 000 crores de roupies effectués entre 2010 et 2017 par l’EPFO dans des obligations d’entreprises sont une source de préoccupation pour l’organisme, car les émetteurs ont soit fait défaut de payer leurs obligations de principal et d’intérêts, soit les titres ont été déclassés.

