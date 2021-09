Le conseil d’administration de l’Ordnance Factory est dissous ; En savoir plus

Tous les salariés d’OFB (Groupe A, B, &C) des unités de production et des unités hors production identifiées, selon la commande vont être transférés en masse vers les nouvelles DPSU. (Crédit : Twitter/@OFB_Inde)

Le mois prochain, à partir du 1er octobre 2021, l’Ordnance Factory Board (OFB) par décret du gouvernement sera dissous.

Qu’est-ce que ça veut dire?

Cela signifie que tous les actifs de l’OFB, des employés et de la direction seront transférés à sept unités du secteur public (PSU), comme cela a été annoncé précédemment.

L’année dernière, en mai, dans le cadre de l’« Atmanirbhar Bharat », le gouvernement avait annoncé l’efficacité de l’approvisionnement en munitions par la corporatisation de l’OFB, l’amélioration de l’autonomie, de l’efficacité et de la responsabilité.

Dans l’arrêté portant dissolution de l’OFB du 28 septembre 2021, le ministère de la Défense a déclaré : « Avec effet au 1er octobre, le gouvernement a décidé de transférer le contrôle, l’exploitation, la gestion et la maintenance de 41 unités de production et unités hors production qui ont été identifiés à sept entreprises gouvernementales. Ces sept sociétés seront détenues à 100 % par le gouvernement indien et sont : Troop Comforts Limited, Munition India Limited, Yantra India Limited, India Optel Limited ; Véhicules blindés Nigam Limited, Advanced Weapons and Equipment India Limited et Gliders India Limited.

Tous les salariés d’OFB (Groupe A, B, &C) des unités de production et des unités hors production identifiées, selon la commande vont être transférés en masse vers les nouvelles DPSU. Ils seront en service extérieur, initialement à partir de la date fixée du 1er octobre, pendant deux ans. Ils seront sans aucune indemnité de députation (députation réputée).

En outre, sur la base du nouvel ordre, chaque nouvelle DPSU devrait encadrer les règles et règlements qui seront liés aux conditions de service des employés absorbés. Dans un délai de deux ans, les nouvelles DPSU devraient rechercher une option d’absorption permanente des employés sur délégation présumée à une DPSU respective.

L’arrêté a également clairement indiqué que les conditions de service des employés absorbés ne seront pas inférieures à celles existantes. Et, l’ordonnance stipule que pour rendre le paquet d’absorption attrayant, un comité serait constitué par le ministère de la Production de défense et cela guiderait les nouveaux DPSU à cet égard.

Quel est le statut d’OFB aujourd’hui ?

Aujourd’hui, l’OFB est une entité relevant du ministère de la Défense et, à travers ses diverses usines et autres agences identifiées, est responsable de la fourniture d’armes et de munitions non seulement aux forces armées indiennes, mais également aux paramilitaires.

