Le conseil d’administration de Madrid votera sur l’extension de la rénovation du stade dans l’espoir d’augmenter les revenus futurs

Le Real Madrid a publié aujourd’hui de nouvelles vidéos décrivant les nombreuses améliorations incluses dans le cadre des rénovations du stade. Le Bernabeu passera d’un actif utilisé une ou deux fois par semaine à un centre événementiel et une attraction de 365 jours. Des restaurants de première classe, des centres commerciaux, des concerts, des matchs de la NFL, des matchs de basket-ball de la NBA, du tennis – tout cela et bien plus encore peuvent être organisés au Santiago Bernabeu une fois le stade terminé.

Así será el Santiago Bernabéu del siglo XXI !

⚙️ ¡No te pierdas el impresionante sistema de recogida y conservación del césped ! pic.twitter.com/LAXNDv8FIw – Real Madrid CF (@realmadrid) 4 novembre 2021

Le club a désormais demandé à ses membres de se réunir le 20 novembre pour préparer le budget de la saison suivante. Le budget comprendra un vote pour potentiellement augmenter les travaux de rénovation du stade pour « financer des travaux non initialement inclus dans la rénovation du stade », selon une citation tirée de MARCA.

Les fonds supplémentaires seront destinés aux améliorations technologiques sous le terrain en herbe rétractable. Un système de ventilation et de climatisation complexe, des lampes chauffantes à LED, un système d’arrosage contrôlé et un traitement par lumière ultraviolette vont tous être ajoutés pour offrir le meilleur terrain possible.

Les améliorations porteront probablement le total de remboursement du financement sur 30 ans de 29 millions d’euros à 35 millions d’euros. Le stade devrait rapporter plus de 100 millions d’euros par an et le Real Madrid devrait être le premier club à générer 1 milliard d’euros de revenus. Avec ces améliorations, le Real Madrid s’assure qu’il peut accueillir des événements 365 jours par an et entretenir l’un des meilleurs terrains de football de tout le football mondial. L’augmentation des coûts est une extension du projet, Madrid devant maximiser chaque centimètre carré de son nouveau stade.