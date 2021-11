Le conseil d’administration de Manchester United doit agir maintenant pour sauver sa saison – Man United News And Transfer News

S’il y a une substance au « redémarrage culturel » que Manchester United aurait fait cette année civile, Ole Gunnar Solskjaer aura été limogé au moment où vous aurez terminé cette phrase.

Pendant trop longtemps, le métier d’être avant tout une tenue de sport semble avoir été négligé par les propriétaires de United.

Diriger un club de football a souvent semblé secondaire à la maximisation des profits, à la génération de clics et à la poursuite de la vague de bonne volonté que la riche histoire du club a générée.

On dirait que le conseil d’administration des Diables rouges considère les rouages ​​​​de l’exploitation d’une institution de football chérie comme un inconvénient qui entrave leur quête de richesse.

Le résultat de ce manque de concentration est que Manchester United, autrefois puissant, est désormais un cas désespéré. Il n’y a pas d’autre moyen de voir l’état actuel des limbes.

En regardant le dernier accident de voiture se dérouler contre Watford, il était tentant de voir les échecs sur le terrain comme un document vivant et respirant d’un club piégé dans une spirale de la mort permanente.

Alors que les défaites qui sapaient le moral contre Liverpool et Manchester City étaient épouvantables, le manager et les joueurs ont réussi à construire une catastrophe encore plus grande.

United s’est heurté à une autre équipe en difficulté, mais a tout de même réussi à paraître deuxième à tous égards. La défense, « dirigée » par Harry Maguire, terriblement déformé, était chaotique.

Le milieu de terrain était à nouveau dépassé, manquait de mordant et faisait preuve de peu d’imagination. L’attaque reposait à nouveau sur des moments de qualité plutôt que sur un sentiment de cohésion.

Ce n’est pas une surprise si cela ressemble à du déjà vu.

Vous devez vous demander si les fans de United s’attendaient vraiment à voir autre chose. Ce temps est révolu. Il n’y a aucune raison d’être optimiste.

Tout ce qui reste est une curiosité morbide sur le nombre de niveaux de honte et d’embarras qui restent à sonder. Est-ce que ça peut être pire que ça ? Si le conseil d’administration n’agit pas, il le peut certainement.

Nous sommes maintenant dans une phase finale permanente, le stade où dire qu’Ole Gunnar Solskjaer doit être relevé d’un travail qui dépasse ses capacités n’est même plus controversé.

La régression rapide de cette saison a clairement montré qu’il avait atteint la fin de la ligne il y a des semaines. Les joueurs semblent perdus. Les fans ont eu la vie aspirée d’eux. Trop c’est trop.

La hiérarchie de United a passé les services d’Antonio Conte, probablement parce qu’avoir un vainqueur exigeant à la barre les mettrait mal à l’aise.

Eh bien, ils devraient être inconfortables. Après tout, c’est leur fuite de la responsabilité – leur incapacité à agir sur ce qui les regarde en face – est une raison majeure de la pagaille actuelle.

Diriger une institution de football de renommée mondiale comme celle-ci est allé au-delà de l’insouciance et de la négligence. Cela commence à ressembler à un acte de vandalisme.

Ils doivent commencer à prendre les grandes décisions. Immédiatement. Plus besoin d’attendre un miracle ou de « gérer le récit » en créant des messages aérés sur les réseaux sociaux pour interagir avec les fans ou corriger les erreurs.

Fini les excuses publiques, les dérives sans but et les subterfuges. Changez-le maintenant.